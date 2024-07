'Ist meine Kuh kaputt?': Stardew Valley-Fan sucht Rat bei der Community, weil seine Kuh auf sehr seltsame Art schläft

Kuh Almond ist ein echtes Party-Tier.

Wenn wir in Stardew Valley nachts in unserem Stall vorbeischauen, zeigt sich da in der Regel ein friedvolles Bild: Unsere Hühnchen, Kühe, Ziegen – oder was wir uns eben angelacht haben – pennen gemütlich. Nicht so die Kuh "Almond" (auf Deutsch: Mandel) eines Fans. Der fragt daher die Community um Rat und das ist urkomisch.

Stardew Valley-Fan erwischt Kuh nachts beim Bouncen

Reddit-User faemix hat eine "ernste" Frage: "Ist meine Kuh kaputt?" Zur Demonstration, was damit gemeint ist, teilt die Person einen Clip, in dem das Problem zu sehen ist. Darin sehen wir reine Stallszene, die eigentlich so friedlich aussieht wie beschrieben, nur eine Kuh absolviert dauerthaft Kniebeugen auf rekordverdächtigem Tempo. Irgendwie süß, aber seht selbst:

Noch ulkiger wird das Ganze, als der Spielercharakter mit der Kuh namens Almond interagiert und die Nachricht erhält, dass sie versucht zu schlafen. "Wie ich sehe, stellt Almond sich nicht sonderlich gut beim Schlafen an", kommentiert eine Person. Hellwach auf und ab hüpfen statt zu pennen – einige von uns kennen das sicherlich.

"Sie macht Milchshakes", oder: "Sie veranstaltet einen 'Ein-Kuh-Rave'", schlagen Community-Mitglieder vor. "Das Mädchen lässt niemals den Leg-Day aus", stellt eine weitere Person bewundernd fest. Andere finden, dass sie einfach sehr glücklich aussehe.

Was steckt dahinter? Ein Fan meint, so schalte man die Muskel-Milch frei. Aber auch wenn das ein nettes 1.6-Feature wäre, handelt es sich höchstwahrscheinlich einfach nur um einen Bug und die Kuh ist sozusagen "tatsächlich kaputt". Witzig ist das Ganze aber allemal. Falls ihr noch ein paar englische Wortwitze genießen wollt, die sich leider schlecht übersetzen lassen, schaut mal in der Kommentar-Sektion auf Reddit vorbei.

So laufen die Tage der Farm-Tiere eigentlich ab

Farm-Tiere wie Kühe kehren abends, falls ihr sie zuvor rausgelassen habt, pünktlich um 6 Uhr in ihren Stall zurück, um zu schlafen – oder Party zu machen wie Almond. Es empfiehlt sich, die Tür danach zu schließen, weil Kühe sonst am nächsten Morgen sofort rauslaufen, um zu weiden und ihr dann eventuell längere Wege habt, um alle zu streicheln und zu melken.

Manchmal kann es jedoch vorkommen, dass sie den Weg nicht zurückfinden oder sie nicht reinkönnen, falls ihr die Tür vorher schließt. Falls sie dann im Regen draußenbleiben, schlägt ihnen das aufs Gemüt. Außerdem kann es sogar vorkommen, dass sie von wilden Tieren attackiert werden. Das sorgt dafür, dass sie am nächsten Tag gestresst und ängstlich sind. Ihr solltet also immer aufpassen, dass eure Kühe drinnen schlafen (oder bouncen).

Eine Kalb wächst übrigens innerhalb von fünf Nächten heran und gibt Milch, wenn ihr es anständig füttert.

Was würdet ihr sagen, was Almond da im Stall treibt?