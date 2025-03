Stardew Valley: Passt auf, dass ihr Kent keine Algensuppe schenkt, denn sonst erwartet euch ein herzzereißender Dialog

Wenn ihr Kent beschenken wollt, solltet ihr besonders vorsichtig sein.

Stardew Valley steht dank seines immensen Erfolgs mit 42 Millionen verkauften Exemplaren stellvertretend für viele Cozy-Games, mit denen Fans in aller Ruhe ihren kleinen Bauernhof pflegen und sich entspannen. Das heißt aber nicht, dass keine ernsten Themen ihren Platz im Spiel haben. Die Geschichte von Kent ist ein Beispiel dafür.

Kent taucht erst im Frühling des zweiten Jahres im Sternentautal auf. Davor hat er als Soldat an der Front gedient und musste dort viel durchmachen. Wenn ihr seiner Geschichte folgt, wird deutlich, dass er durch seine Erfahrungen an PTSD leidet, also einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Wenn ihr euch mit ihm anfreundet, solltet ihr bei Geschenken deswegen vorsichtig sein. Während die meisten Charaktere unpassende Gegenstände nur mit einem abfälligen Spruch abtun, erinnern bestimmte Items Kent an die Zeit, in der er in Kriegsgefangenschaft war. Seine traurige Reaktion in diesen Fällen ist ziemlich herzzerreißend:

"Das … Sie gaben mir das im Gotoro-Gefängnislager. Ich habe versucht das zu vergessen *schaudern*"

Diese Geschenke solltet ihr für Kent vermeiden

Es gibt mehrere Gegenstände, die den oben zitierten Dialog auslösen. Für Kent spezifische, verhasste Items sind:

Algensuppe

Stechpalme

Sashimi

Tortilla

Daraus lässt sich ableiten, dass es während seiner Gefangenschaft nur einfache Nahrung wie Algen, Beeren, rohen Fisch und einfachen Teig zu essen gab.

Mehr Hinweise auf Kents Vergangenheit

Schlimme Erinnerungen an seine Erlebnisse kommen allerdings nicht nur mit diesen “Geschenken” zum Vorschein. Während seines 3-Herz-Events reagiert er auch sehr gereizt auf knallendes Popcorn, mit dem ihm seine Frau Jodi eine Freude machen wollte. Immerhin war es einmal seine Lieblingssüßigkeit, aber “die Dinge haben sich geändert”, stellt er fest.

Auch beim Blumentanz im Frühling wird es deutlich. Auf der großen Wiese macht Kent deutlich, dass ihn die weite Fläche nervös macht. Kurz darauf erinnert er sich selbst daran, dass er sich auf positive Gedanken konzentrieren müsse.

Möglicherweise erwarten uns in Eric Barone aka ConcernedApes nächstem Spiel Haunted Chocolatier mehr ernste Thematiken als in Stardew Valley. Das kommende RPG setzt auf ein etwas düsteres Setting, allerdings soll der Ton weiterhin eher positiv sein, wie Barone bereits bestätigt hat.

Was wir noch zu Haunted Chocolatier wissen, haben wir euch in diesem Video kurz zusammengefasst.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Über diese Geschenke freut sich Kent besonders

Wenn ihr Kent in Stardew Valley eine Freude machen wollt, solltet ihr als Geschenke lieber folgende Gegenstände und Gerichte bereit halten. Kent liebt oder mag unter anderem:

Straußfarn-Risotto

Geröstete Haselnüsse

Narzisse

Zwergen-Sicherheitshandbuch

Nachdem ihr genügend Freundschaftsherzen mit Kent gesammelt habt, bedankt er sich bei euch. Immerhin helft ihr ihm, sich langsam erneut wie Zuhause zu fühlen, was ihm anfangs schwerfällt. Außerdem schenkt er euch Rezepte, die er in seiner Zeit in Übersee kennengelernt hat.

