Stardew Valley: Neues Switch-Update sorgt für Abstürze und ConcernedApe gibt Tipps, wie ihr sie vermeidet

Aktuell kann es auf der Nintendo Switch zu Problemen mit Stardew Valley kommen.

Vor kurzem hat Stardew Valley auf der Nintendo Switch ein Update auf Version 1.6.15.1 bekommen. Allerdings verursacht der Patch Probleme, die auch zu Abstürzen führen können.

Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe macht darauf aufmerksam und gibt auch hilfreiche Tipps, wie ihr Crashes vermeiden könnt. Außerdem verspricht er Besserung und arbeitet bereits an einem möglichst schnellen Fix.

So vermeidet ihr aktuell Abstürze auf der Switch

Um die neuen Fehler zu umgehen, solltet ihr laut Barone zwei Dinge tunlichst vermeiden:

Vermeidet Artefakt-Funde

Geht nicht in das Hinterzimmer der Abenteurergilde

Wenn ihr diese Tipps berücksichtigt, solltet ihr zumindest von größeren Problemen wie Abstürzen der Farming Simulation verschont bleiben. Abseits davon kann es aber offenbar auch zu fehlerhaften Textdarstellungen kommen.

Wann der neue Patch erscheint, der diese Bugs auf der Nintendo Switch behebt, ist noch nicht bekannt. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald ConcernedApe Entwarnung gibt. Auf Twitter/X verspricht er "so schnell wie möglich" Besserung und entschuldigt sich für die Umstände.

Neben der Arbeit an Stardew Valley sitzt Barone übrigens auch gerade an seinem nächstem Spiel Haunted Chocolatier. Was euch in dem kommenden RPG erwartet, haben wir euch hier in einem kurzen Video zusammengefasst:

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Von den genannten Problemen einmal abgesehen ist Update 1.6.15.1 im Kern ein hilfreicher Patch. Neben verschiedenen Bugfixes bringt die neue Version nämlich auch einen neuen NPC in die Konsolenversion, der eure verlorene Items rettet, falls ihr sie unwiederbringlich verloren hattet.

Die Versionen für PlayStation und Xbox kamen bereits einige Tage vor der Nintendo Switch an die Reihe. Damit sollten jetzt auch die Konsolen auf dem gleichen Stand sein wie auf dem PC. Üblicherweise priorisiert ConcernedApe die Steam-Version und schiebt andere Plattformen hinterher.