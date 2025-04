Stardew Valley-Schöpfer ConcernedApe hat mal den Körper seines Maskottchens enthüllt und es ist großartig

Mit dieser Enthüllung haben wir nicht gerechnet.

Der Entwickler ConcernedApe, oder auch Eric Barone, wird vielen Spieler*innen ein Begriff sein. Schließlich hat er im Alleingang den Hit Stardew Valley entwickelt, das seit 2016 täglich Millionen von Farmer*innen begeistert.

Außerdem ist er bekannt für seinen Avatar, den er bei allen Social Media Kanälen nutzt und der euch beim Start des Spiels angrinst. Wie dieser aber komplett aussieht, ist doch wirklich überraschend.

Absolut Perfekt

Auf Reddit stellte sich Eric einem Ask me Anything, bei dem User dem Entwickler Fragen stellen konnten.

Eine davon kam von einem User namens MagicallyClueless, der sich insbesondere für den Avatar von ConsernedApe interessiert:

Hey CA, ich liebe dein Maskottchen! Der kleine Typ mit der Sonnenbrille, den man beim Spielstart sieht – einfach genial. Was für Beine hat er eigentlich? Und hat er einen Schwanz? Frag nur, weil ich super gerne mal Fanart von ihm machen würde.

Eric antwortete mit einem Link zu einem interessanten Bild, das wir so niemals erwartet hätten.

Dieses kleine Bild brachte den User richtig zum Schwärmen:

Ich hatte heute im Matheunterricht eine Algebra-1-Stunde, in der es um die Grundlagen von Abstraktion ging – also was etwas abstrakt macht – und ich dachte mir, die vierte Dimension wäre wohl das Abstrakteste, was es gibt. Ich lag sowas von falsch. Euer wunderschönes, kleines Maskottchen ist das beeindruckendste und komplexeste Wesen überhaupt.

Dem schließen wir uns einfach mal an. Unsere Erwartungen hat es weit übertroffen.

Neun Jahre und immer noch Nachschub

Wenn ConcernedApe vielleicht nicht ganz so viel Arbeit in seinen Avatar steckt, so fließt doch eine Menge davon in Stardew Valley. Seit neun Jahren erhält das Spiel immer noch Updates.

Erst im November letzten Jahres erschien das Update 1.6, mit dem der Indie-Titel neue Feste, Endgame-Inhalte, Rezepte, Outfits, Dialoge und Farm-Typen erhielt. Und das völlig kostenlos.

Wie habt ihr euch den Avatar vorgestellt?