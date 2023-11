Stardew Valley - Eine Verfilmung würde nur von Ghibli oder dem Macher einer der merkwürdigsten Serien der 90er kommen

Pierre ist schockiert: Er in einem Lynch-Film?

Mit Videospiel-Verfilmungen und -Serien sind wir aktuell ja wirklich gut bedient. Wollen wir uns eine Stardew Valley-Adaption vorstellen, dann müssen wir unsere Fantasie aber schon etwas anstrengen.

Schließlich würde es vermutlich optisch in eine andere Richtung gehen als beim pixeligen Original und auch bei der Story-Umsetzung müsste wohl ziemlich viel gefeilt werden, um den Stoff filmtauglich zu machen. Schöpfer Eric "Concerned Ape" Barone könnte sich das nur unter sehr speziellen Bedingungen vorstellen.

Stardew Valley-Macher will eigentlich keinen Film, außer von diesen Machern

Barone hat in einem IGN-Interview erklärt, dass er sehr bemüht ist, seine Marke zu schützen. Es gibt bereits ein Brettspiel zur Farm Sim, falls es aber um eine filmische Umsetzung ginge, müsste er sich das schon sehr genau anschauen.

"Ich müsste in so was sehr eng involviert sein", verrät der Entwickler IGN. Die Möglichkeiten, die das Medium bieten, reizen ihn zwar, aber er sieht auch Gefahren. Alleine schon den Charakteren auf einmal Stimmen zu geben, fände Barone "riskant". Im Spiel gibt es schließlich keine Vertonung.

Wie sich der Entwickler einen Stardew Valley-Film stilistisch vorstellen könnte? Davon bekommen wir einen ganz guten Eindruck, wenn er die Macher nennt, die er sich dafür vorstellen könnte:

Falls Studio Ghibli auf mich zukommen würde, würde ich wahrscheinlich sagen: 'Okay, lasst es uns machen.' Falls David Lynch auf mich zukäme und einen Stardew Valley-Film machen wollen würde, würde ich sagen: 'Los, tu's einfach.'

Auf gerade diese erstaunliche Kombination an möglichen Kandidaten wären wir auf jeden Fall nicht gekommen, bei genauer Überlegung klingt aber beides nicht abwegig; obwohl dabei wohl ziemlich unterschiedliche Titel herauskämen.

Der wunderhübsche Stil von Studio Ghibli (Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke...) würde Pelican Town sicher nicht schlecht stehen. Hätte Lynch (Twin Peaks, Mullholland Drive...) seine Finger im Spiel, könnte es ziemlich düster und surreal zugehen. Aber auch dafür bietet das Farm-Spiel mit seinen oftmals seltsamen Geheimnissen ein paar spannende Ansätze.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Concerned Apes neuem Spiel anschauen:

2:24 Haunted Chocolatier - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation

Wir finden es nach Barones (wahrscheinlich gar nicht mal so ernst gemeinter) Aussage ein bisschen schade, dass wir beides wohl nie sehen werden. Der Enwickler selbst sagt, dass seine Zeit wohl besser investiert sei, wenn er weiter Spiele entwickelt. Und natürlich können wir da auch nicht widersprechen.

Was meint ihr: Ein Stardew Valley-Film von Studio Ghibli oder David Lynch? Welche Variante würdet ihr euch anschauen und wie sieht das in eurer Vorstellung aus?