Stardew Valley: Sebastian heiraten - Alle Infos zu Geschenken, Events und mehr

Wer will, kann in Stardew Valley heiraten. Dafür kommt zum Beispiel Sebastian als potentieller Partner in Frage. Wenn ihr ihn auserkoren habt und jetzt wissen wollt, was für Geschenke er mag und wie ihr die Herzevents startet, seid ihr hier in diesem GamePro-Hochzeitsguide zu Sebastian genau richtig.

Inhaltsverzeichnis:

Wer ist Sebastian?

Sebastian lebt im Haus seiner Mutter Robin, gemeinsam mit Stiefvater Demetrius und Halbschwester Maru. Das Gebäude befindet sich als einziges Wohnhaus in den Bergen des Sternentautals. Darin bewohnt Sebastian den Keller, was ihm trotz seiner Vorliebe für das Düstere nicht besonders gut gefällt.

Sebastian ist ungefähr das, was wir früher einen Emo genannt hätten, interessiert sich für Philosophie, thematisiert den Tod und fühlt sich gegenüber seiner Halbschwester Maru benachteiligt. Er ist gut mit Sam und Abigail befreundet, spielt gerne Tabletop-RPGs, schraubt an seinem Motorrad und arbeitet als Freelance-Programmierer für Videospiele. Sein Geburtstag ist der 10. Winter.

Geschenke: So maximiert ihr den Freundschaftsrang

So funktionieren Geschenke: Generell könnt ihr pro Person zwei Geschenke pro Woche verteilen, aber immer nur eins am Tag. Dabei unterscheiden sich die Vorlieben stark voneinander und ihr könnt den Leuten eine besonders große Freude machen, wenn ihr ihnen ein Geburtstagsgeschenk überreicht (es wirkt sich achtfach auf den Freundschaftsrang aus).

Diese Geschenke liebt Sebastian:

Sebastian kann sich für alle allgemein geliebten Geschenke erwärmen, und zwar ohne Ausnahme. Das heißt, dass ihr mit Perle, Goldenem Kürbis, Prismatischer Scherbe, Hasenpfote oder Magischem Bonbon nichts falsch machen könnt. Besonders gut findet er sonst noch Folgendes:

Name Quelle Zutaten fürs Crafting Gefrorene Träne In der Mine sammeln Obsidian In der Mine aus Geoden Magma-Geode, Omni-Geode Kürbissuppe Kochen in der Küche Kürbis, Milch Sashimi Kochen Fisch Schattenei Schattenhuhn

Diese Geschenke mag Sebastian:

Alles allgemein Beliebte findet bei Sebastian Anklang, nur keine Blumen, kein Volles Frühstück, keine Bauernmahlzeit, kein Omelett und auch keine Handwerkswaren, bei denen es sich nicht um Grünen Tee, Kaffee oder Öl handelt. Ihr könnt ihn also mit diversen Mineralien, Obst, Edelsteinen und Gemüse glücklich machen. Außerdem kommt gut bei ihm an:

Name Quelle Quarz In der Mine sammeln Flunder Angeln

Diese Geschenke mag Sebastian nicht:

Außer Mohn mag Sebastian überhaupt keine Blumen. Ansonsten kann er zwar Obsidian und Schattenei gut leiden, teilt sich aber die restlichen allgemeinen Abneigungen mit den anderen Bewohner*innen, wie zum Beispiel Baumaterialien, Zäune, Dünger, Geoden, Saatgut und so weiter.

Name Quelle Pfifferling Sammeln im Herbst Gewöhnlicher Pilz Sammeln im Herbst Narzisse Sammeln im Frühling Löwenzahn Sammeln im Frühling Haselnuss Sammeln im Herbst Ingwer Sammeln auf der Ingwerinsel Lachsbeere Sammeln im Frühling Stechpalme Sammeln im Winter Lauch Sammeln im Frühling Magma Hut Sammeln im Vulkan-Dungeon Morchel Sammeln im Frühling Violetter Pilz Sammeln in der Mine Schnee-Süßkartoffel Sammeln im Winter Wilder Meerrettich Sammeln im Frühling Winterwurzel Sammeln im Winter

Diese Geschenke hasst Sebastian:

Alles, was normalerweise von allen gehasst wird, kann Sebastian auch nicht leiden (also Köder, Handwerksgeräte, Müll, Monsterbeute, Artefakte, Beleuchtung und so weiter). Außer Schatteneiern mag er auch keine Eier und mit den meisten Handwerkswaren außer Grüner Tee, Kaffee oder Öl kann Sebastian auch nichts anfangen.

Name Quelle Zutaten fürs Crafting Lehm Sammeln mit der Hacke Omelett Kochen Ei, Milch Bauernmahlzeit Kochen Omelett, Pastinake Volles Frühstück Kochen Spiegelei, Milch, Kartoffelpuffer, Pfannkuchen

Sebastians Fragen: Diese Antworten verbessern die Freundschaft

Sebastian kann euch im Laufe der Zeit zwei Fragen stellen, auf die ihr jeweils vier Antwortmöglichkeiten bekommt. Wie sich die Antworten auswirken, seht ihr hier:

“*gähn*... Ich war bis 3 Uhr wach, um dieses neue Buch zu lesen... Liest du Bücher?”

Ja, die Klassiker. (-30 Freundschaft.)

Nur SciFi and Fantasy. (+30 Freundschaft.)

Ich mag eine gute Romanze. (Keine Auswirkung.)

Nein, ich lese keine Bücher. (-30 Freundschaft.)

“*seufz*... Wenn Benzin nicht so teuer wäre, würde ich heute mit meinem Motorrad in die Stadt fahren. Was machst du, wenn du nicht arbeitest?”

Mehr Farmarbeit. (Keine Auswirkung.)

Comic Bücher lesen. (+30 Freundschaft.)

Einkaufen. (-30 Freundschaft.)

Sport. (-30 Freundschaft.)

Filme und Snacks: Was Sebastian gern im Kino schaut und isst

Stardew Valley bekommt im Endgame auch ein Kino und ihr könnt euch dort zu einem Date verabreden. Allerdings solltet ihr gut darauf achten, was ihr anschaut und welche Snacks ihr holt.

Welche Streifen Sebastian mag und welche nicht, listen wir hier auf:

Sebastian liebt : Mysterium Das Geheul im Regen

: Sebastian mag : Reise des Prärie Königs: Der Film Natürliche Wunder: Erkundung unserer lebhaften Welt Wumbus

: Sebastian mag nicht : Der Zuzu City Express Das mutige, kleine Bäumchen Das Wunder auf der Coldstar Ranch

:

So sieht es mit den Snacks aus:

Sebastian liebt : Jasmintee Sternenfall-Sorbet

: Sebastian mag nicht : Cappuccino Mousse Kuchen Joja Cola JojaCorn Kohl Smoothie Panzanella Salat Schwarze Lakritze

: Sebastian mag alles andere.

Herz-Events: So startet ihr die Events mit Sebastian

Je nach Freundschaftsrang werden unterschiedlichste Events freigeschaltet. Bei denen habt ihr die Chance, euren Schwarm besser kennenzulernen und gemeinsam Dinge zu unternehmen.

2 Herzen: Betretet Sebastians Zimmer, wenn er da ist.

Betretet Sebastians Zimmer, wenn er da ist. 4 Herzen: Geht zwischen 11 und 17 Uhr in die Berge.

Geht zwischen 11 und 17 Uhr in die Berge. 6 Herzen: Besucht Sebastian in seinem Zimmer, wenn er zuhause ist.

Besucht Sebastian in seinem Zimmer, wenn er zuhause ist. 8 Herzen: Geht an einem regnerischen Tag zwischen 12 und 23 Uhr an den Strand.

Geht an einem regnerischen Tag zwischen 12 und 23 Uhr an den Strand. 10 Herzen: Geht in die Bergregion, zwischen 20 Uhr und Mitternacht.

Hochzeit: Das bringt euch Sebastian als Ehepartner

Wie immer gilt: Ihr könnt nicht direkt heiraten, erst muss Sebastian euer fester Freund werden. Dafür braucht ihr einen Freundschaftsrang von acht Herzen und müsst ihm einen Blumenstrauß aus Pierre’s Laden überreichen.

Habt ihr euer Bauernhaus mindestens einmal ausgebaut und den Freundschaftsrang mit Sebastian auf zehn Herzen gesteigert, könnt ihr an einem regnerischen Tag am Strand beim Alten Seemann ein Meerjungfrauenamulett kaufen. Das schenkt ihr Sebastian, um ihn wenige Tage später zu heiraten.

Das habt ihr davon: Ist Sebastian erstmal bei euch auf dem Hof eingezogen, bekommt ihr ab und zu zufällige Geschenke von ihm. Das können die folgenden Dinge sein:

Kaffee

Amethyst

Gefrorene Träne

Obsidian

Schattenessenz

Fledermausflügel

Außerdem hilft euch Sebastian auch ab und zu auf dem Hof bei der Arbeit. Zumindest dann, wenn ihr ihn weiterhin bei Laune haltet – zum Beispiel, indem ihr ihm weiter Geschenke macht (was jetzt täglich funktioniert und nicht mehr nur zweimal die Woche).

Gießen : Alle Nutzpflanzen auf dem Hof werden gewässert, außer im Winter.

: Alle Nutzpflanzen auf dem Hof werden gewässert, außer im Winter. Tiere füttern: Alle Tiere werden gefüttert.

Alle Tiere werden gefüttert. Auffüllen des Hunde- beziehungsweise Katzen-Napfes.

des Hunde- beziehungsweise Katzen-Napfes. Reparatur kaputter Zäune

Selbstverständlich müsst ihr diese ganzen Informationen nicht unbedingt nutzen, um Sebastian dann letzten Endes auch zu ehelichen. Ihr könnt selbstverständlich auch einfach nur eine sehr innige Freundschaft mit ihm führen und sie dank dieser Tipps ordentlich am Laufen halten.

Welche Person habt ihr in Stardew Valley ins Herz geschlossen? Mit wem hattet ihr schon eine Hochzeit, wen würdet ihr gern noch heiraten?