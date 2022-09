Stardew Valley: Leah heiraten - Alle Infos zu Geschenken, Events und mehr

In Stardew Valley kann selbstverständlich auch geheiratet werden. Die Auswahl an möglichen Partner*innen ist groß und fällt schwer. Wenn ihr euch aber für Leah entschieden habt und wissen wollt, welche Geschenke die Künstlerin mag, seid ihr hier bei unserem GamePro-Hochzeitsguide goldrichtig.

Inhaltsverzeichnis:

Wer ist Leah?

Leah wohnt in einer kleinen Hütte unterhalb von Marnies Farm am Fluß im südöstlichen Bereich des Waldes. Sie arbeitet an ihrer Karriere als Künstlerin und interessiert sich für Holzarbeiten, aber scheut noch davor zurück, ihre Werke einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Leah mag die Natur, Tiere und den Wald. Dementsprechend erfreut sie sich an den Gaben der Natur. Aber das heißt nicht, dass ihr sie nicht auch im Stardrop-Saloon antreffen könnt, wo sie sich den einen oder anderen Drink genehmigt. Ihr Geburtstag ist am 23. Winter.

Geschenke: So maximiert ihr den Freundschaftsrang

So funktionieren Geschenke: Ihr könnt allen Bewohner*innen des Sternentautals zwei Geschenke pro Woche machen, aber immer nur eines pro Tag. Sie alle mögen verschiedene Dinge unterschiedlich gern. Ganz besonders groß ist die Freude, wenn ihr die Leute zum Geburtstag beschenkt. Das funktioniert immer und erzeugt die achtfache Wirkung.

Diese Geschenke liebt Leah

Leah ist für sämtliche allgemein geliebten Gegenstände wie Perle, Goldener Kürbis, Prismatische Scherbe, Hasenpfote und Magisches Bonbon zu haben. Habt ihr die folgenden Items nicht, dann könnt ihr Leah aber auch mit Eiern (außer Schatteneiern), Früchten und Milch eine Freude machen.

Name Quelle Zutaten fürs Crafting Ziegenkäse Käsepresse Ziegenmilch Mohnmuffin Kochen in der Küche Mohn, Weizenmehl, Zucker Salat Kochen, Saloon Lauch, Löwenzahn, Essig Gemüsepfanne Kochen Höhlenkarotte, Gewöhnlicher Pilz, Grünkohl, Öl Trüffel Schwein - Gemüseeintopf Kochen Tomate, Rübe Wein Fass Alle Früchte

Diese Geschenke mag Leah

Name Quelle Pfifferling Sammeln im Herbst Gewöhnlicher Pilz Sammeln im Herbst Narzisse Sammeln im Frühling Löwenzahn Sammeln im Frühling Treibholz Angeln, Müll Ingwer Sammeln auf der Ingwerinsel Haselnuss Sammeln im Herbst Stechpalme Sammeln im Winter Lauch Sammeln im Frühling Magma Hut Sammeln im Vulkan-Dungeon Morchel Sammeln im Frühling Violetter Pilz Sammeln in der Mine Schnee-Süßkartoffel Sammeln im Winter Frühlingszwiebel Sammeln im Frühling Wilder Meerrettich Sammeln im Frühling Winterwurzel Sammeln im Winter

Diese Geschenke hasst Leah

Leah kann die meisten auch allgemein nicht gemochten und gehassten Geschenke nicht ausstehen – mit Ausnahme von Treibholz, Frühlingszwiebeln oder Erdkristallen. Womit ihr euren Freundschaftsrang drastisch senken könnt, sind die folgenden Dinge:

Name Quelle Zutaten fürs Crafting Brot Kochen, Kneipe Weizenmehl Kartoffelpuffer Kochen Kartoffel, Öl Pfannkuchen Kochen Weizenmehl, Ei Pizza Kochen Weizenmehl, Tomate, Käse Schattenei Schattenhuhn Tortilla Kochen Mais Überlebensburger Kochen Brot, Höhlenkarotte, Aubergine Seetang Angeln Milchreis Kochen Milch, Reis, Zucker Pinke Torte Kochen Melone, Weizenmehl, Zucker, Ei, Eis Kochen, Eisstand Milch, Zucker Spiegelei Kochen Milch, Zucker Kekse Kochen Weizenmehl, Zucker, Ei Karpfen-Überraschung Kochen 4 Karpfen

Leahs Frage: Wählt diese Antworten für verbesserte Freundschaft

Leah stellt euch diverse Fragen bei den Herz-Events, aber eine auch außerhalb davon. Wenn ihr bei Pierre’s einkaufen geht, fragt sie irgendwann: "Warum bist du eigentlich ein Bauer geworden?" Darauf habt ihr folgende Antwortmöglichkeiten, die euren Freundschaftsrang beeinflussen.

Ich will haufenweise Geld verdienen. (-5 Freundschaft.)

Es ist 'echter' als ein Leben in der Stadt. (+5 Freundschaft.)

Um in die Fußstapfen meines Großvaters zu treten. (+5 Freundschaft)

Ich wollte meinem alten Leben entfliehen. (+5 Freundschaft)

Filme und Snacks: Was Leah gern im Kino schaut und isst

Ihr könnt in Stardew Valley ab einem bestimmten Zeitpunkt auch ins Kino gehen und dort gibt es sowohl verschiedene Snacks als auch unterschiedliche Filme.

Welche Filme Leah am liebsten mag und welche nicht, seht ihr hier:

Leah liebt Mysterium

Leah mag : Das mutige, kleine Bäumchen Das Wunder auf der Coldstar Ranch Der Zuzu City Express Natürliche Wunder: Erkundung unserer lebhaften Welt Wumbus

: Leah mag nicht : Das Geheul im Regen Reise des Prärie Königs: Der Film

:

Dazu gibt es natürlich auch noch die passenden Snacks:

Leah liebt : Panzanella Salat Sternenfall-Sorbet

: Leah mag nicht : Fritten Gesalzene Erdnüsse Joja Cola JojaCorn Natschos Persönliche Pizza Popcorn Schwarze Lakritze

: Leah mag alles andere.

Events: So startet ihr die Herz-Events in Stardew Valley

Habt ihr euren Freundschaftsrang auf eine bestimmte Anzahl Herzen gesteigert, könnt ihr die zugehörigen Events triggern. Dabei lernt ihr eure Angebetete etwas besser kennen, könnt ihr helfen und vieles mehr.

2 Herzen: Betretet Leahs Hütte, wenn sie zuhause ist. Versucht ihr hier, sie zu küssen, sinkt euer Freundschaftswert um 100 Punkte.

Betretet Leahs Hütte, wenn sie zuhause ist. Versucht ihr hier, sie zu küssen, sinkt euer Freundschaftswert um 100 Punkte. 4 Herzen: Besucht Leah erneut bei ihr zuhause in der Hütte.

Besucht Leah erneut bei ihr zuhause in der Hütte. 6 Herzen, Teil 1: Leah kommt euch an einem sonnigen Tag zwischen 6 und 11 Uhr auf dem Hof besuchen.

Leah kommt euch an einem sonnigen Tag zwischen 6 und 11 Uhr auf dem Hof besuchen. 6 Herzen, Teil 2: Geht in den Zundersaftwald, wenn Leah auch dort ist.

Geht in den Zundersaftwald, wenn Leah auch dort ist. 8 Herzen: Wenn ihr Leah beim 2 Herzen-Event vorgeschlagen habt, eine Kunstausstellung zu veranstalten, lädt sie euch zwischen 6 und 8 Uhr auf eurem Hof dazu ein. Die findet dann in Pelikan Stadt zwischen 15 und 17 Uhr statt. Habt ihr Leah beim 2 Herzen-Event vorgeschlagen, eine Webseite zu erstellen, müsst ihr einfach wieder ihre Hütte betreten, wenn sie da ist.

10 Herzen: Geht zwischen 11 und 16 Uhr in den Zundersaft-Wald. Im Winter startet das Event allerdings nicht.

Geht zwischen 11 und 16 Uhr in den Zundersaft-Wald. Im Winter startet das Event allerdings nicht. 14 Herzen: Das Event startet beim Verlassen eures Hauses, wenn es zwischen 6 und 8:20 Uhr und sonnig ist, außerdem darf kein Sonntag und nicht Winter sein.

Falls ihr noch ein paar Beziehungstipps von Stardew Valley-Fans braucht:

'Hol ihr einfach einen schönen Salat' Diese Beziehungstipps tauschen Stardew Valley-Fans aus

Hochzeit: Das bringt euch Leah als Ehefrau

Um Leah heiraten zu können, muss euer Freundschaftsrang mindestens acht Herzen erreichen, damit ihr Leah erst einmal als feste Freundin haben könnt (dazu braucht ihr den Blumenstrauß aus Pierres Laden). Euer Bauernhaus muss mindestens einmal ausgebaut sein.

Habt ihr dann zehn Herzen erreicht, könnt ihr beim Alten Seemann am Strand (nur bei Regen/Gewitter) ein Meerjungfrauenamulett kaufen. Das überreicht ihr Leah und drei Tage später läuten die Hochzeitsglocken.

Diese Geschenke macht Leah: Wenn ihr erst einmal verheiratet seid, beehrt euch Leah immer mal wieder mit Geschenken. Die hängen vom Wetter ab und das sind sie:

Pfifferling

Gewöhnlicher Pilz

Roter Pilz

Morchel

Kaffee

Wilder Meerrettich

Narzisse

Lauch

Löwenzahn

Kaktus-Frucht

Straußfarn

Gewürzbeere

Edelwicke

Salat

Flasche Wein (nur an Silvester)

Ihr könnt eurer frisch gebackenen Ehefrau übrigens ebenfalls Geschenke machen. Jetzt sogar jeden Tag, aber weiterhin immer nur eines pro Tag. Außerdem könnt ihr eure Ehepartner*innen umarmen und sie helfen euch ab und zu auf dem Hof, wenn ihr sie weiterhin glücklich macht.

Gießen : Alle Setzlinge auf dem Hof werden gewässert, außer im Winter.

: Alle Setzlinge auf dem Hof werden gewässert, außer im Winter. Tiere füttern: Alle Tiere werden gefüttert.

Alle Tiere werden gefüttert. Auffüllen des Hunde- beziehungsweise Katzen-Napfes.

des Hunde- beziehungsweise Katzen-Napfes. Reparatur kaputter Zäune

Frühstück oder Mittagessen: Ihr bekommt zufällige Speisen, wenn ihr Platz im Inventar habt.

Ihr bekommt zufällige Speisen, wenn ihr Platz im Inventar habt. Sternenfall-Frucht: Habt ihr 12,5 Herzen erreicht, besteht die Chance, dass ihr eine der begehrten Sternenfall-Früchte als Zeichen der Liebe geschenkt bekommt.

Das ist alles, was ihr machen müsst, um Leah am Ende heiraten zu können. Die Tipps sind aber auch dafür gut, um generell ihr Freundschaftslevel zu erhöhen.

Habt ihr euch für Leah in Stardew Valley entschieden oder fiel die Wahl auf jemand anderes?