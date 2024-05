'Ist das ein Witz, Harvey?': Stardew Valley-Ehemann behauptet, die Zäune repariert zu haben, war aber in Wirklichkeit stinkfaul

Harvey ist ein netter Kerl und versteht was von Medizin. Von Handwerk aber anscheinend nicht allzu viel.

Einen von den Dorfbewohner*innen in Stardew Valley zu heiraten, hat eigentlich mehrere Vorteile. Erstens sind wir nicht mehr alleine auf unserer Farm und müssen nicht durchs halbe Tal laufen, um unseren Lieblings-NPC zu besuchen. Und zweitens packen die Liebsten auch mal mit an.

Aber ganz so gut funktioniert zumindest letzterer Punkt nicht immer. Ein Fan zeigt auf Reddit, wie sich Ehemann Harvey mit einer Aufgabe brüstet, die er mehr schlecht als recht erledigt hat. Andere Community-Mitglieder können das nachfühlen.

Stardew Valley-Fans klagen über 'unnütze' Ehepartner*innen

"Ist ... ist das ein Witz, Harvey?!", fragt Reddit-User talbobagginz in seinem Post und zeigt anbei zwei Screenshots. Im ersten erklärt Harvey, dass er den Morgen damit verbracht hat, einige Zäune zu reparieren und diese jetzt so gut wie neu sein sollten.

Im nächsten Bild steht der Spielercharakter vor einem absoluten "Ranz-Zaun". Beim Gatter für die Hühner und Enten ist definitiv mehr kaputt als ganz. Gut gemacht, Harvey. Er war wohl stets bemüht. Hier könnt ihr euch selbst von seiner handwerklichen Leistung überzeugen:

Ein anderer Fan springt zu Harveys Verteidigung ein: "Um fair zu sein: Er sagte, er habe 'ein paar' gemacht, nicht 'alle'."

Dagegen klagen andere Community-Mitglieder ihr Leid mit den Partner*innen ihrer Wahl. Eine Person erzählt: "Emily sagt mir jedes Mal, dass sie die Tiere schon gefüttert hat, bevor ich meinen Tag beginne, aber meine Heu-Tröge sind immer leer."

Das kennt auch ein weiterer Fan: "Haley hat das gestern mit mir gemacht, ich habe mich so betrogen gefühlt. Bin am nächsten Morgen zu den Hühnern gegangen und sie waren alle sauer und 'sahen etwas dünn aus'."

Ein Reddit-User fragt sich: "Elliott erzählt mir, er habe die Tiere gefüttert oder die Pflanzen gewässert, aber ich habe Heu-Einfülltrichter und Sprinkler. Also was genau hast du gemacht, Elliott?" Hier hat aber ein Community-Mitglied die Antwort parat: Gibt es nichts anderes zu tun, dann füllen die Partner*innen in der Regel die Wasserschüssel des Haustiers auf.

Heiraten in Stardew Valley

Falls ihr übrigens noch nicht so weit seid: Um eure Beziehung mit einer Person voranzutreiben, müsst ihr erst einmal acht Herzen erreichen und dann einen Blumenstrauß für eure oder euren Auserwählten besorgen.

Für die Verlobung braucht es dann das Meerjungfrauenamulett. Um das bei einem Seemann kaufen zu können, müsst ihr aber erst mal die Brücke zum östlichen Strand reparieren. Außerdem müsst ihr euer Haus mindestens einmal verbessert haben. Nach der Verlobung geht alles automatisch.

Die Community diskutiert viel, wer von den zwölf möglichen Partner*innen der oder die beste ist. Jede Person geht neben den Arbeiten ihrem Hobby auf der Farm nach. Während Sam sich eine kleine Halfpipe zu Skaten baut, schraubt Sebastian gerne an seinem Motorrad und Leah arbeitet an Skulpturen.

Wie zufrieden seid ihr mit eurer Partnerwahl in Stardew Valley?