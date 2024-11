Stardew Valley: Symphony of Seasons-Konzerte für 2025/2026 angekündigt - Welttournee kommt auch nach Deutschland

Stardew Valley ist nicht nur wegen des Gameplays und der Charaktere beliebt, auch die Musik wird gefeiert.

Die letzte Stardew Valley-Tour mit Live-Musik war extrem schnell ausverkauft. Wer nicht dabei sein konnte oder nichts davon mitbekommen hat, bekommt nun aber eine neue Chance, denn das Konzert geht in die zweite Runde. Dieses Mal fällt das Ganze sogar noch größer aus und wird zu einer richtigen Welttournee., die glücklicherweise auch in Deutschland Halt macht. Das dauert zwar noch eine Weile, aber ihr habt schon bald die Möglichkeit, euch Tickets zu sichern.

Darum geht's: Stardew Valley ist eine Farming-Sim, die viele Spiele geprägt hat. Das liegt vor allem an dem motivierenden Gameplay, den coolen Charakteren und nicht zuletzt auch an dem mitreißenden Soundtrack. Und genau den könnt ihr euch 2025 und 2026 von einem Orchester gespielt live anhören.

Wann geht's los? Es dauert noch ein bisschen, aber dafür finden Konzerte in vielen Teilen der Welt statt. Die Symphony of Seasons-Tour deckt Nordamerika, Asien, Europa und Ozeanien ab.

0:35 Stardew Valley - Trailer: Indie-Hit kommt als Mobile-Version für iOS und Android - Trailer: Indie-Hit kommt als Mobile-Version für iOS und Android

Was erwartet euch bei dem Konzert? Eine Orchester-Version der berühmtesten Stardew Valley-Songs, unter anderem aus der Calico-Wüste, Pelican Town oder von der Ingwer-Insel. Gespielt wird die Musik von SOHO-Live, die aus Tokio stammen und sich auf Videospiel-Soundtracks spezialisiert haben. Wie sich das in etwa anhört, könnt ihr zum Beispiel hier nachvollziehen:

Reminding everyone that I went to the stardew orchestra in April and it was awesome pic.twitter.com/HKpYJOOMWJ