Stardew Valley Update 1.6 bringt wichtige Haustier-Änderung und spart euch damit viel Lebenszeit

Mit dem Update werden die Haustiere bei einer bestimmten Interaktion schneller.

Eric Barone aka Concerned Ape ist der Entwickler von Stardew Valley und arbeitet momentan an Patch 1.6 für die Farming-Simulation. In den letzten Tagen enthüllt er kleckerweise, welche Neuerungen es mit dem Update geben wird.

So wissen wir beispielsweise, dass wir mit dem Patch die Obstbäume woanders hinpflanzen können. Sobald wir einen Obstbaum fällen, erhalten wir nämlich einen neuen Setzling. Doch es gibt noch eine andere Änderung, die uns eine Menge Zeit ersparen wird.

Stardew Valley: Haustiere werden mit Patch 1.6 schneller

Was ist das für eine Änderung? Bislang sind die Haustiere recht träge, was das Wegbewegen angeht. Momentan dauert es 1,5 Sekunden, bis wir ein Haustier zum Wegbewegen animieren können, wenn wir gegen es laufen. Mit dem kommenden Patch wird diese Reaktionszeit halbiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf den ersten Blick scheinen 0,75 Sekunden nicht viel zu sein. Doch wer in Stardew Valley öfter gegen sein Haustier gelaufen ist, weil es im Weg war, der weiß diese 0,75 Sekunden zu schätzen. Mit der Zeit läppern sich die Minuten zusammen, die wir an Lebenszeit sparen.

Wie kommt die Änderung an? Genauso sehen das auch einige User in den Kommentaren zu Barones Tweet. Ein Fan schreibt, dass es eine kleine, aber gleichzeitig so wichtige Änderung ist. Ein anderer schreibt, dass diese Änderung Stunden sparen wird.

Viele User hoffen, dass es diese Änderung auch bei den Kindern geben wird. Sie bitten Barone, dass er sich auch den Kindern annimmt.

Wann kommt Patch 1.6? Das Update kommt am 19. März 2024 für die PC-Version. Bis zu diesem Tag wird Barone täglich ein neues Detail enthüllt, das sich mit Patch 1.6 ändern wird. Für Konsolen wurde leider noch kein Release-Termin enthüllt.

Update 1.6 soll vermutlich größer werden als zunächst angenommen. Wir dürfen gespannt sein, welche weiteren Details der Entwickler vor dem Release des Patches enthüllen wird.

Welche Änderung würdet ihr euch für Patch 1.6 wünschen?