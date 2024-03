Stardew Valley-Schöpfer enthüllt erste Patchnote von Update 1.6 - und Fans sehen sie schon jetzt als Game-Changer

Stardew Valley bekommt mit Update 1.6 noch jede Menge Änderungen und neue Inhalte.

Stardew Valley sollte eigentlich nach Update 1.5 keine großen Neuerungen mehr erhalten. Jetzt bahnt sich aber Update 1.6 an und enthält offenbar doch Einiges, auf das wir uns freuen dürfen. Eine kleine, aber feine Änderung sorgt gerade im Netz für regelrechte Begeisterungsstürme und wird als Game-Changer gefeiert. Dabei handelt es sich hier eigentlich nur um eine Quality of Life-Verbesserung, die aber natürlich sehr willkommen ist.

Stardew Valley lässt euch ab Version 1.6 endlich eure Obstbäume woanders hinpflanzen und Fans sind begeistert

Darum geht's: Eric Barone aka Concerned Ape, also der Schöpfer hinter Stardew Valley, gewährt einen Einblick in die Patch Notes des kommenden Gratis-Updates mit der Versionsnummer 1.6. So erfahren wir, dass es zukünftig immer auch einen Setzling ergeben wird, wenn wir einen Obstbaum fällen. Das war bisher nicht so und wird dementsprechend wohlwollend von der Community aufgenommen.

Falls ihr euch noch die Wartezeit bis zum 1.6-Release versüßen wollt, legen wir euch Roots of Pacha oder Coral Island ans Herz:

29:02 Mehr als Stardew Valley! Coral Island ist zurecht DER aktuelle Steam-Hit!

Was bringt das? Mussten wir früher in den sauren Apfel beißen, können wir jetzt unsere Obstbäume umsetzen und woanders hinpflanzen, wenn wir das wollen. Wir fällen sie nicht mehr einfach und kaufen einen neuen Setzling, sondern sparen uns das Geld. Wir können unsere Farm so noch viel besser nachträglich verändern, um sie an unsere Wünsche und Vorstellungen anzupassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In einigen weiterführenden Kommentaren und Antworten erklärt Concerned Ape, dass das Ganze nur dazu gedacht ist, nachträglich die Position unserer Obstbäume verändern zu können. Mehr Geld verdienen lässt sich so nicht, aber wir sparen eben die Kohle, die für einen neuen Setzling fällig geworden wäre.

Frucht-Qualität wird übertragen: Wenn unser Baum schon relativ alt war und bereits Früchte in höherer Qualität produziert wird, wirkt sich das auch auf den Setzling aus. Er braucht zwar immer noch seine Zeit, bis er zu einem richtigen Baum herangewachsen ist, bringt danach aber schneller wieder Obst von höherer Qualität.

Wann kommt 1.6 und was steckt drin? Das Stardew Valley-Update 1.6 soll nun doch deutlich mehr neue Inhalte bringen, als zunächst angekündigt und gedacht wurde. Offenbar ist es mit dem Team rund um Eric Barone wieder etwas durchgegangen.

Aktuell sieht es aber danach aus, dass das kommende Update nicht ganz so umfangreich wird wie das auf Version 1.5. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber wenn schon an den Patch Notes gearbeitet wird, kann es eigentlich nicht mehr allzu lange dauern.

Wie findet ihr die Neuerung rund um die Obstbäume? Fallen euch da Kandidaten ein, die ihr direkt umsetzt? Welche Änderung wünscht ihr euch sonst noch?