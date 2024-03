Stardew Valley Update 1.6 - Release auf Nintendo Switch: Das ist der aktuelle Stand

Das neue Stardew Valley-Update 1.6 kommt auch für Konsolen.

Update 1.6 bringt allerhand Neuerungen auf unsere Stardew Valley-Farmen – bislang können sich allerdings nur PC-Spieler*innen über den neuen Content-Patch freuen. Wer Stardew Valley auf der Nintendo Switch, PlayStation oder Xbox zockt, muss sich noch gedulden. Hier erfahrt ihr, was der aktuelle Stand zum Release des Patches auf Konsolen und Mobile ist.

Für welche Plattformen kommt 1.6? Das Stardew Valley-Update 1.6 ist – wie bereits erwähnt – bislang nur für den PC erhältlich, kommt aber auch für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch sowie für iOS und Android.

Ein konkretes Release-Datum gibt es bislang nicht. Immerhin hat Schöpfer ConcernedApe bereits sehr vage in Aussicht gestellt, wann sich auch Switch-, PlayStation-, Xbox- und Mobile-Spieler*innen auf Update 1.6 freuen dürfen:

Update 1.6 "so schnell wie möglich" auf Konsolen und Mobile folgen. Das verriet ConcernedApe im Twitter-Post, in dem er das Release-Datum für die PC-Fassung verkündete. "So schnell wie möglich" ist natürlich sehr dehnbar – dies kann einerseits bedeuten, dass der langersehnte Patch noch in dieser Woche für die noch fehlenden Plattformen aufschlägt, andererseits kann es aber auch heißen, dass er erst nächsten Monat oder gar noch später kommt.

Stardew Valley erschien ursprünglich im Februar 2016, ist also mittlerweile schon ganze acht Jahre alt. Das aktuelle Update bringt gerade wieder etliche Möchtegern-Farmer*innen aufs Land zurück, indem es mit vielen coolen Neuerungen wie einen frischen Farmtypen, neuen NPC-Dialogen, Festivals und mehr aufwartet.

Die Zahlen auf Steam sind seit dem Release des Patches gestern Abend wieder in die Höhe geschossen. Kein Wunder also, dass Besitzer*innen der Konsolen- und Mobile-Version der Farming-Sim bereits auf heißen Kohlen sitzen und darauf brennen, alle Neuerungen selbst auszukosten.

Aber lange warten müsst ihr nicht: Sobald ConcernedApe das Release-Datum für die restlichen Plattformen bekannt gibt, werden wir diesen Artikel updaten.

Auf welcher Plattform zockt ihr eigentlich Stardew Valley? Und was ist eure Meinung zum neuen Content-Update, über welche Neuerungen freut ihr euch am meisten?