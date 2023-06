Viele Planeten in Starfield werden ganz schön karg sein und nur 10 % beherbergen Leben.

Starfield protzt mit großen Zahlen: Über 1.000 Planeten wird es in dem kommenden SciFi-RPG von Bethesda geben. Da drängt sich natürlich die Frage auf, was genau auf diesen Planeten eigentlich überhaupt passiert und inwiefern sie zum Beispiel bewohnt sind. Darauf gibt es jetzt die etwas ernüchternde Antwort, dass es auf 90 % von ihnen gar kein Leben gibt. Aber das soll nicht unbedingt schlecht sein.

Todd Howard erklärt, wie die Planeten funktionieren

Darum geht's: In einem Interview mit dem Kinda Funny XCast steht Todd Howard Rede und Antwort. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie viel von den 1.000 Planeten handgemacht ist und welche Anteile zum Beispiel prozedural generiert werden. Im Zuge dessen stellt sich heraus, dass wir nur auf 10 Prozent von ihnen überhaupt Leben finden.

Mehr zu Starfield könnt ihr euch hier anschauen:

11:56 Starfield - Vorschau-Video zum neuen Spiel der Skyrim-Macher

Warum 90% ohne Leben? Bei der Anzahl an Planeten, die selbst eigenes Leben hervorgebracht haben oder auf denen zumindest Leben existiert, orientiert sich Entwicklerstudio Bethesda an der sogenannten habitablen Zone. Die berechnet in etwa, wo überhaupt Leben möglich ist und fällt in der Realität relativ klein aus. Dementsprechend gibt es auch in Starfield nur so wenig bewohnbare Planeten.

Was ist mit dem Rest? Auf den restlichen Planeten wird es wohl in erster Linie nur darum gehen, Ressourcen zu sammeln. Offenbar besteht dort auch die Möglichkeit, eigene Außenposten zu errichten. Insgesamt gibt es also wohl mindestens 100 Planeten, auf denen Leben existiert und diese Verteilung dürfte sogar einigermaßen realistisch ausfallen.

Das ist auch gut so: Im Bezug auf Starfield wurde jetzt schon mehrfach erklärt, dass es durchaus beabsichtigt sei, dass auch einmal nichts passiert:

Unterschiedliche Biome soll es hingegen auch auf einzelnen Planeten geben. Uns erwarten also nicht nur reine Wüsten- oder Dschungelplaneten, sondern auch Himmelskörper mit verschiedenen Gegenden, die unterschiedlich aussehen. Außerdem können wir wohl davon ausgehen, dass sich sowohl prozedural erstellte als auch handgemachte Inhalte auf ein- und demselben Planeten befinden.

Eine Art Rover oder ähnliches gibt es allerdings wohl nicht. Zur Fortbewegung auf der Planetenoberfläche steht demnach lediglich ein Jetpack zur Verfügung. Andere Fahrzeuge sind laut Todd Howard wohl nicht geplant.

Wie seht ihr das mit den 90 %? Hättet ihr lieber, dass es auf mehr Planeten Leben gibt, oder wäre euch das dann zu unrealistisch?