Starfield fühlt sich laut Todd Howard mehr nach Red Dead Redemption 2 als nach No Man's Sky an.

Wer sich Gameplay von Starfield anschaut, dürfte sich ziemlich schnell an das ein oder andere SciFi-Spiel erinnert fühlen. Besonders Vergleiche mit dem Weltraum-Abenteuer No Man's Sky liegen hier nahe, wenn wir das Reisen durchs All oder Erkunden von Planeten betrachten.

Laut Game Director Todd Howard täuscht dieser Eindruck aber ein wenig. Demnach soll Starfield nämlich vom Feeling her sehr viel eher an ein anderes riesiges RPG erinnern.

Red Dead Redemption 2 als Vorlage für Starfield

Im Interview mit IGN hat Todd Howard auch über die Inspirationen für das SciFi-Epos gesprochen, besonders wenn es um das Gefühl beim Spielen geht. Auf die Frage ob eher Elder Scrolls, Fallout, No Man's Sky oder Mass Effect dem Vibe entspricht, nennt er einen ganz anderen Titel:

Wenn man auf die anderen SciFi-Spiele blickt, kann man natürlich denken: "Okay, es ist Science Fiction. Das ist ähnlich." Ich denke beim tatsächlichen Spielen, besonders auf dem Boden, hat es Ähnlichkeiten zu Elder Scrolls und Fallout und den Dingen, die wir gemacht haben und wie es sich anfühlt oder bestimmte Mechaniken sind. Aber ob dus glaubst oder nicht, es sind eher die Spiele, die dich in eine eigene Welt stecken, die dich an einen Ort transportieren. Ich denke vom Flow her fühlt es sich eher an wie [Red Dead Redemption 2]. Als würde ich die Western-Fantasie leben. Und hier lebst du die Science Fiction-Entdecker-Fantasie. Und manchmal heißt das, dass du auf einem kargen Planeten bist, wo nichts passiert.

Im Vorschau-Video bekommt ihr einen Überblick über alle wichtigen Infos zu Starfield:

11:56 Starfield - Vorschau-Video zum neuen Spiel der Skyrim-Macher

Der Vergleich zu Red Dead Redemption 2 ist natürlich durchaus hoch gegriffen. Immerhin gehört der Open World-Western von Rockstar Games zu den am besten bewerteten Spielen aller Zeiten (mit einem Metacritic-Score von ganzen 97 Punkten.)

Trotzdem ist RDR 2 natürlich auch für seine Längen bekannt, immerhin gibt es Momente, in denen so gut wie gar nicht passiert und das Spiel allein von seiner Stimmung lebt. Einen ähnlichen Vibe will wohl auch Starfield erreichen – aber die Messlatte ist hier natürlich hoch.

Ob das SciFi-RPG ihr gerecht werden kann, wissen wir spätestens am 6. September, wenn das Spiel für Xbox Series X/S und PC erscheint. Vorbesteller*innen können außerdem bereits bis zu fünf Tage früher loszocken.

Was haltet ihr von dieser Aussage? Glaubt ihr, dass Starfield beim Spielgefühl an ein Red Dead Redemption 2 rankommen kann?