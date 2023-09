Starfield: Wie weit bin ich im Spiel? So viele Hauptmissionen gibt's

Wir listen euch alle Hauptmissionen von Starfield auf.

Ihr spielt gerade die Hauptgeschichte von Starfield und wollt wissen, an welchem Punkt der Story ihr euch aktuell befindet? Im Artikel listen wir euch alle Missionen auf und geben euch zudem eine Einschätzung, wie lange ihr fürs Durchspielen benötigt.

Alle Hauptmissionen von Starfield

Vom Spielbeginn in der Mine bis zum Ende des Spiels erwarten euch insgesamt 19 Hauptmissionen, die jedoch in mehrere kleine Aufgaben unterteilt sind.

Ein kleiner Schritt Die alte Heimat Das leere Nest Rückkehr nach Vectera Ins Unbekannte Geld macht's möglich Sternenblut Weiter ins Unbekannte Kurzsichtig Ganz ruhig jetzt Ein hoher Preis Allheit In ihren Fußstapfen Geheimnisse der Erde Letzte Eindrücke Unendlich vermisst Verwickelt Offenbarung Ein riesiger Sprung

Starfield beendet, und jetzt? Habt ihr das Ende der Hauptgeschichte erreicht, lässt euch das Spiel die Wahl: Entweder ihr spielt euren Durchgang weiter und beendet noch nicht erledigte Nebenmissionen, oder ihr wechselt ins New Game Plus.

Was euch im New Game Plus erwartet, welche Fähigkeiten und Items ihr transferiert und warum es aus unserer Sicht richtig cool ist, erfahrt ihr in folgendem Artikel:

Spielzeit: So lange dauert die Hauptgeschichte

Eines vorweg: Bei unserer Angabe zur Spielzeit handelt es sich um einen Richtwert der stark variiert, je nachdem wie flott ihr spielt und welchen der fünf Schwierigkeitsgrade ihr wählt. Wir gehen hier vom "normalen" Schwierigkeitsgrad aus.

Zum Beenden der Hauptgeschichte braucht ihr demnach zwischen 25 bis 30 Stunden. Wollt ihr zusätzlich alle Quests der vier Fraktionen machen, könnt ihr nochmal gut 15 bis 20 Stunden obendrauf rechnen. Mit den Questreihen der Begleiter kommen weitere zehn Spielstunden hinzu.

Wie hat euch die Hauptgeschichte von Starfield gefallen und wie lange habt ihr für euren ersten Durchgang benötigt?