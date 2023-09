Starfield: Der beste Build - Mit diesen Skills kommt ihr perfekt durchs Spiel

Ihr seid auf der Suche nach einem tollen Build? Wir haben euch einen richtig guten gebastelt.

Das Universum von Starfield steckt voller interessanter Aktivitäten. Sei es der Bau von Außenposten, Forschung, Crafting, Piraterie, Erkundung, Raumkämpfe oder nicht zuletzt Kämpfe. Doch oft braucht ihr die ein oder andere Fähigkeit, wenn ihr wirklich erfolgreich sein wollt. Daher zeigen wir euch, welche Skills wirklich nützlich sind und welche ihr ohne Probleme links liegen lassen könnt.

Hintergrund und Merkmale

Die beiden Aspekte der Charaktererstellung haben wir schon in einem weiteren Guide näher beleuchtet. Die Quintessenz ist, dass ihr am besten nehmt, was für euch gut klingt.

Wollt ihr aber wirklich nur nützliche Skills, dann empfehlen wir euch ‘Industrieller’.

Charaktererstellung in Starfield Starfield - Merkmale und Hintergründe: Die besten Tipps zur Charaktererstellung von Stephan Zielke

Dadurch bekommt ihr ‘Überzeugen’, ‘Sicherheit’ und ‘Forschungsmethoden’, drei Skills, die direkt von Anfang an nützlich sind und es auch im Endgame bleiben.

Als Merkmal nehmt eine Heimat und vielleicht eine Religion und lasst das dritte Merkmal weg. So habt ihr viele zusätzliche Gesprächsoptionen ohne Nachteile.

Werdet zum Allrounder und stellt euch breit auf

Geht nicht zu früh in den einzelnen Bäumen nach unten. Viele sehr gute Talente findet ihr in den ersten beiden Reihen jeder Kategorie. Konzentriert ihr euch nur auf einen Skillbaum, dann verpasst ihr eine Menge nützlicher Fähigkeiten.

Physische Fähigkeiten

In diesem Baum könnt ihr mehr investieren, wenn ihr auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt. Ansonsten reicht aber Gewichtheben vollkommen aus.

Besorgt euch zur Erhöhung der Traglast so früh wie möglich ‘Gewichtheben’ und verbessert den Skill bei jeder Gelegenheit. Ansonsten seid ihr ständig überladen. Ignoriert danach den Baum komplett, insbesondere die Schleich-Talente. Selbst wenn ihr sie ausskillt, werden sie nicht gut.

Das einzig ansonsten richtig gute Talent hier ist 'Verjüngung', nachdem ihr nie wieder ein Medipack braucht. Dafür müsst ihr aber zu viele Punkte opfern.

Soziale Fähigkeiten

Dank Überzeugen könnt ihr viele Quests friedlich lösen, abkürzen oder mehr Geld rausschlagen.

Setzt bei jeder Gelegenheit einen Punkt in ‘Überzeugen’ und nehmt so früh wie möglich ‘Plündern’ mit. Entscheidet danach, ob ihr euch mit Piraterie und Schmuggel auseinandersetzen wollt (was wir euch nur empfehlen würden). Wählt dafür ‘Täuschung’. Ansonsten ist auch ‘Diplomatie’ eine gute Wahl. In der nächsten Reihe lohnt sich ‘Aufhetzen’ oder, wenn ihr Spaß an Außenposten habt, ‘Außenposten-Verwaltung'.

Am Ende solltet ihr ‘Schiffsbefehl’ skillen, sodass ihr mehr Crewmitglieder auf eurem Schiff haben könnt. Das hat aber keine Priorität.

Kampf Fähigkeiten

Egal für welche Waffe ihr euch entscheidet, sie laden alle unglaublich langsam nach. Skillt also mindestens bis Schnelles Nachladen.

Skillt früh ‘Ballistik’ oder ‘Laser’. Wir würden euch aber zu ersterem raten, da es in dieser Kategorie sehr viel mehr Waffen gibt. Entscheidet euch danach zwischen ‘Pistolen-Zertifikat’ und ‘Schrotflinten-Zertifikat’. Vermeidet alle Nahkampftalente. Selbst mit jedem Talent auf der höchsten Stufe ist Nahkampf dem Fernkampf in jeder Hinsicht unterlegen.

Danach empfehlen wir euch ‘Gewehr-Zertifikat’, da hier die besten Waffen des Spiels warten. Rundet den Baum dann mit einem Punkt in ‘Schnelles Nachladen’ ab. Ansonsten könnt ihr euch in diesem Baum richtig austoben, gerade die Endtalente sind alle großartig.

Forschung Fähigkeiten

Crafting wird nicht jedermanns Sache sein. Investiert trotzdem in Forschungsmethoden. Denn fast jedes Rezept muss erstmal erforscht werden.

Wenn ihr auch nur ansatzweise Crafting nutzen wollt, ist ‘Forschungsmethoden’ Pflicht. Ihr spart tonnenweise Ressourcen. Setzt auch ein paar Punkte in ‘Analyse’. Sonst treibt euch der Scanner mit der Zeit in den Wahnsinn.

Setzt jeweils einen Punkt in ‘Botanik’ und ‘Zoologie’. Damit könnt ihr passende Ressourcen in euren Außenposten produzieren. Das ist wichtig, wenn ihr Crafting betreiben wollt. Punkte in ‘Anzugdesign’ und ‘Waffentechnik’ solltet ihr setzen, wenn ihr Interesse an bestimmten Mods habt.

Setzt dann unbedingt mindestens zwei Punkte in 'Astrophysik', um Plantenscans zu beschleunigen. Dann müsst ihr nicht mehr jeden Mond einzeln anfliegen, um zu erfahren, ob sich das Landen lohnt.

Ab hier habt ihr eine gute Idee, was ihr mit eurem Charakter machen wollt. Nach Bedarf könnt ihr nun tiefer in Forschung, Crafting und Außenposten einsteigen. Ansonsten bleibt noch ‘Aneutronische Fusion’. Zusätzliche Energie auf eurem Schiff ist Gold wert, egal was ihr macht.

Technologie Fähigkeiten

Ohne einen Skillpunkt hier könnt ihr Jetpacks gar nicht nutzen.

Hier wird es voll in der ersten Reihe. Setzte direkt jeweils einen Punkt in ‘Boosterpack-Training’, ‘Fliegen’ und ‘Zielsteuersysteme’. Verbessert immer nach Möglichkeit ‘Fliegen’ und ‘Sicherheit’. Die anderen könnt ihr bei einem Punkt lassen oder nach Bedarf aufwerten.

In der nächsten Reihe raten wir euch zu ‘Schildsysteme’. Das macht Kämpfe um einiges einfacher. Dadurch erreicht ihr dann auch 'Raumschiff Design', womit ihr die besten Teile für Raumschiffe herstellen könnt. Weitere Punkte könnt ihr hier nach Bedarf setzen, wenn ihr euch mehr mit den Schiffskämpfen auseinandersetzen wollt.

Welche Skills sind für euch die mit Abstand besten beziehungsweise haben euch das Leben am meistern erleichtert?