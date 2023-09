Starfield - Merkmale und Hintergründe: Die besten Tipps zur Charaktererstellung

Hintergründe und Merkmale wirken sich stark auf eure Reise aus und lassen euren Charakter eine richtige Rolle in seinem eigenen Universum spielen.

Nachdem ihr wahrscheinlich mindestens eine Stunde am Gesicht eures neuen Charakters in Starfield gefeilt habt, müsst ihr zwei weitere Entscheidungen treffen. Zum einen, welchen Hintergrund euer Charakter hat und ob ihr ihm bis zu drei Merkmale geben wollt. Das wirkt sich im Spiel auf unterschiedliche Situationen aus und kann euch sogar das Leben schwer machen, wenn ihr nicht aufpasst.

Hintergründe sind mehr als Skills

Das Erste, was euch bei den 21 Hintergründen auffallen wird, sind die drei Talente, die euer Charakter bei der Auswahl bekommt.

Verwechselt das aber nicht mit einer Klasse aus anderen Rollenspielen. Alle Skills sind Stufe-1 Talente, an die ihr ohne weitere Ausbildung herankommt. Ihr müsst keine Angst haben, etwas zu verpassen, gerade wenn man bedenkt, dass Starfield kein Levelcap hat.

GP Starfield - Screenshots für Charakter-Editor-Guide Hintergründe ansehen

Viel interessanter sind die Namen und Beschreibungen des Hintergrunds, weil diese wirklich im Spiel aufgegriffen werden. Als Kopfgeldjäger kommentieren vorbeigehende Menschen eure bedrohliche Aura und ihr schlagt bei manchen Aufträgen zusätzliche Credits heraus. Sanitäter können verwundeten Abenteurern auf ihrem Weg helfen, ohne ein Medipack zu opfern und Schurken müssen die Gangs von Neon nicht erst überzeugen, dass sie vertrauenswürdig sind.

Hier ist unser Tipp, dass ihr wirklich das nehmt, was für euch cool klingt und nicht, welche Talente ihr bekommt. Wenn ihr euch euren Charakter als eine Art Boba Fett vorstellt, dann ist Kopfgeldjäger genau euer Ding, auch wenn ihr mit dem Fliegen- und Zielsteuerungssysteme-Talent gerade in den ersten Spielstunden sehr wenig anfangen könnt.

Merkmale können das Spiel leichter oder schwerer machen

Als Zweites könnt ihr bis zu drei Hintergründe für euren Charakter wählen. Diese können sich stark auf euer Spiel auswirken, je nachdem, was ihr auswählt.

Starke Unterschiede konnten wir vor allem bei den drei Merkmalen Freestar-Collective-Siedler, Neon-Straßenratte und In der UC geboren feststellen. Je nach eurer Wahlheimat habt ihr in den jeweiligen Systemen neue Dialogoptionen.

GP Starfield - Screenshots für Charakter-Editor-Guide Merkmale ansehen

In dieselbe Kategorie fallen auch die drei Religionen. Gerade als "Verehrer der großen Schlange" bekommt ihr mehr Einsichten in das geheimnisvolle Haus Va’ruun. Viele Charaktere in Starfield gehören einer der Religionen an, so dass solche Gesprächsoptionen öfter auftauchen.

Andere Merkmale können euch aber auch Steine in den Weg legen. Mit 'Traumhaus' startet ihr direkt mit einem ganzen Batzen Schulden auf dem Konto, 'Kinderkram' kostet euch jede Woche Geld und 'Alien-DNA' schwächt alle eure Heilmittel.

Richtig aufpassen müsst ihr mit 'Gesucht'. In jedem System können auf euch Kopfgeldjäger lauern, die anfangs gerne mal zehn Level über euch sind und euer Schiff in Sekunden zerfetzen. Da hilft nur ein schneller Grav-Sprung oder ein gut ausgerüstetes Raumschiff samt passender Talente.

Bei den richtigen Leuten könnt ihr eure Hintergründe wieder loswerden. Zum richtigen Preis, versteht sich.

Nehmt also hier lieber etwas Harmloses für euren ersten Durchgang oder eher was lustiges wie 'Heldenverehrung', bei dem ihr auf einen alten Bekannten aus Bethesda-RPGs refft. Oder erleichtert euch das Leben mit 'Arbeitgeber', was eure Crew besser macht.

Solltet ihr mit Merkmalen aber komplett unglücklich sein, dann könnt ihr sie im Laufe des Spiels auch entfernen. Tretet bei den Kirchen einfach aus, oder werdet den Gesucht-Status los, indem ihr mit einem Kopfgeldjäger in Akila sprecht. Das kostet nur ein paar Credits.

Welche Hintergründe und Merkmale wählt ihr? Setzt ihr mehr auf Gameplay oder Immersion mit eurer Wahl?