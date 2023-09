Starfield - Mehr Digidietriche finden oder kaufen, so geht's

Dietriche können euch schnell ausgehen, gerade wenn ihr an schwereren Schlössern arbeitet.

Die Menschen im Starfield-Universum sind etwas paranoid. Spacer, Crimson-Fleet und Ecliptic treiben sich in allen Systemen herum und reißen sich jegliche Wertsachen unter den Nagel. Kein Wunder also, dass gefühlt jeder zweite Werkzeugkasten extra verschlossen ist. Um da heranzukommen braucht ihr Dietriche und zwar eine Menge.

Darum sind Dietriche ein Problem

Veteranen aus Skyrim und Fallout 4 sind es gewohnt, dass an Einbruchswerkzeug eigentlich kein Mangel herrscht. Schon nach ein paar Stunden füllen sich eure Taschen mit hunderten Dietrichen, da diese in so gut wie jedem Behälter herumliegen und auch Gegner immer eine Familienpackung in der Tasche haben.

Das ist bei Starfield anders. Truhen und Schränke enthalten die wertvollen Werkzeuge nur selten und Spacer scheinen verschlossene Objekte wohl lieber mit dem Lasergewehr zu öffnen, als selbst Hand anzulegen. Dazu kommt, dass ihr nun für Schlösser, gerade auf der Meister-Stufe, mehrere Digidietriche braucht, um Fehler zu korrigieren oder Spezialeffekte zu nutzen.

Dietriche in der Welt finden

Um Dietriche zu finden, müsst ihr in Starfield etwas umdenken. Wenn ihr einen Piraten-Außenposten oder Minen plündert, dann solltet ihr besonders gut die Augen offen halten.

Dietriche liegen diesmal öfter in der Welt herum und sind ohne Taschenlampe schwer zu sehen.

Dietriche liegen nur in Ausnahmefällen einfach so in Behältern herum. Stattdessen hat Bethesda sie dieses Mal eher in der Welt platziert. Schaut insbesondere auf und unter Schreibtischen nach. In Spinden sind wir auch oft fündig geworden. Aufgrund der geringen Größe und ihrer Farbe, solltet ihr am Besten die Taschenlampe anmachen, um euch die Suche zu erleichtern.

Alternativ ist die Jagd auf Piraten eine gute Idee. Wenn ihr einen kompletten Außenposten bereinigt, dann lassen die Gesellen doch hin und wieder einen Dietrich zurück.

Taschendiebstahl ist auch eine gute Gelegenheit für Dietriche, gerade an zwielichtigen Orten wie Neon. In die Taschen von Passanten zu schauen ist erstmal nicht illegal. Sucht euch also euer Ziel und wartet auf einen unbeobachteten Moment.

Dietriche kaufen

Sehr viel einfacher ist es, wenn ihr die Werkzeuge einfach kauft, gerade weil sie sehr billig sind. Problem ist eher, dass nicht alle Händler Dietriche im Angebot haben und wenn, dann nur in geringer Stückzahl.

Der erste Shop, der Dietriche verkauft, ist ‘Jemison Mercantile’ in New Atlantis. Ihr findet den Shop direkt am Raumhafen zwischen der Bar ‘The Viewpoint’ und der Filiale von Terrabrew. Amoli Bava hat immer zwei bis drei Dietriche unter der Sonstiges-Kathegorie für euch. Braucht ihr mehr, dann setzt euch einfach auf einen Stuhl, zum Beispiel bei Terrabrew, und wartet 24 Stunden. Dann wird das Inventar aller Händler*innen zurückgesetzt. Macht das so lange, bis ihr genug habt.

Habt ihr die Crimson-Fleet freigeschaltet, dann sprecht mit Taryn Kallis auf dem Schlüssel, im Händlerviertel, rechts vom Eingang. Er hat immer zehn bis zwölf Dietriche und auch er kann mit Warten einfach zurückgesetzt werden. Ein Sofa steht direkt in der Nähe.