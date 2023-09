'Das ist wild!' - Starfield-Fan findet gigantisches Monsterskelett Planeten und liefert Größenvergleich mit Beweisbild

Bei diesem Fund ist ein Starfield-Fans ins Staunen geraten.

Der Starfield-Early Access ist bereits auf Xbox Series X/S und PC gestartet. Wer die dafür notwendige Version vorbestellt oder das Game Pass-Upgrade gekauft hat, tummelt sich also schon im Weltall. Alle anderen müssen noch bis Mittwoch warten. Eine Frage, die sich aktuell immer noch viele Leute stellen ist: Was gibt es denn eigentlich so auf den Planeten zu finden? Wartet bei der Erkundung nicht doch eher Enttäuschung und Leere? Ein Reddit-User zeigt ein Bild von einem ziemlich "großen" Fund.

Starfield-Fan macht große Entdeckung und zeigt sie stolz

Die 1000 Starfield-Planeten gehörten schon im Vorfeld des Test-Embargos zu den am meisten diskutierten Punkten, schließlich war schnell klar, dass wir sie zwar alle erkunden können, aber auf vielen nichts finden. Doch die Erkundung kann durchaus überwältigende Anblicke zu Tage fördern, wie in diesem Beispiel auf Reddit.

User JMurker315 schreibt: "Habe dieses massive Skelett entdeckt, ich zum Größenvergleich".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auf den ersten Blick wirkt das auf dem Screenshot gezeigte Monsterskelett vielleicht gar nicht so beeindruckend. Wie riesig es ist, wird erst klar, wenn wir den Charakter ausmachen, der winkend auf dessen Kopf steht. Der wirkt im Vergleich nämlich so verschwindend klein, dass er leicht zu übersehen sind. Dann können wir die Maße ganz falsch einschätzen.

Das ging offenbar einigen Usern so, wie die Kommentare erkennen lassen. Eine Person bemerkt: "Ich musste reinzoomen, um dich zu sehen. Liebe es." Auch andere schreiben, dass sie den Spielercharakter beinahe übersehen hätten. Zudem kommen Vergleiche mit Subnautica-Kreaturen auf, beziehungsweise die Frage, ob an dieser Stelle früher wohl mal Meer war.

Also: Ja, ihr könnt coole Funde wie diesen machen, trotzdem nennt GamePro-Tester Dennis die Planeten ganz allgemein als den größten Kritikpunkt. Das gilt allerdings nur für die Areale, die eben nicht handgebaut sind. Die konnten nämlich im Großen und Ganzen nicht voll und ganz überzeugen und waren hauptsächlich zum Sammeln von Crafting-Materialien nützlich.

Übrigens hat sich auch ein Punkt geklärt, der im Vorfeld für Verwirrung sorgte: Die Himmelskörper einfach so komplett zu Fuß umrunden, geht nämlich nicht. Sie sind in unterschiedliche Areale aufgeteilt und ihr stoßt irgendwann an Grenzen. Dann müsst ihr euch zum nächsten "Point of Interest" teleportieren. Alles weitere und eine ausführliche Erläuterung der genannten Punkten findet ihr direkt im oben verlinkten Test.

Was haltet ihr von diesem Fund und wart ihr selbst schon auf Erkundungstour? Was habt ihr entdeckt?