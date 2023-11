Euer Starfield-Charakter sollte eigentlich eine Stimme bekommen und ihr könnt sie immer noch im Spiel hören

Die Sprecherin von Andreja hatte eigentlich mal einen anderen Job bei Starfield.

In Starfield spricht unser Hauptcharakter nicht. Das heißt: Eigentlich "sagt" er innerhalb der Story ganz schön viel, nur ist das eben nicht vertont. Bei den Dialogen müssen wir uns diesen Teil selbst dazu denken. Das wurde schon lange vor Release bekannt, nachdem der Entwickler uns einen ersten Blick auf den Charakter Editor gewährt hat.

Allerdings ist diese Entscheidung erst im Laufe der Entwicklung gefallen; nachdem bereits viel Arbeit in eine dann verworfene Vertonung geflossen war.

Die Stimmen für den Spielercharakter übernahmen andere Hauptrollen

Dass es eigentlich einen Voice-Cast gegeben hat, haben wir jetzt von einem der dafür engagierten Sprecher selbst erfahren. Der kanadische Schauspieler Elias Toufexis verrät in einem Post auf X, dass er eigentlich als eine der möglichen Stimm-Optionen für die Hauptfigur angedacht war.

Neben ihm sei die US-amerikanische Synchronsprecherin Cissy Jones verpflichtet worden und an der Vertonung haben die beiden laut Toufexis "monatelang gearbeitet".

Wie sich euer Charakter in beiden Varianten angehört hätten – davon könnt ihr euch direkt im RPG immer noch einen Eindruck verschaffen. Als nämlich beschlossen wurde, der Hauptfigur keine Stimme(n) zu geben, wurden Jones und Toufexis einfach andere Rollen übertragen; und zwar keinesfalls unwichtige.

Die beiden könnt ihr jetzt immer noch als Andreja und Sam Coe hören, zumindest, wenn ihr die englische Sprachausgabe wählt. Hinter der deutschen Synchronisation stecken natürlich andere Personen.

Andreja und Sam sind beide sind wichtige Constellation-Companions, die ihr im Laufe der Hauptstory für euch rekrutieren könnt. Sie bringen außerdem ihre eigenen Begleiter-Missionen mit und können auch geromanced werden.

Außerdem ist dem Hauptcharakter doch noch ein bisschen was von Toufexis geblieben. Wie er in einer Antwort auf seinen Post verrät, stammen die Geräusche, die der Charakter von sich gibt, wenn er sich anstrengen muss, immer noch von ihm. Wenn wir also beispielsweise mit der Hauptfigur herumspringen, kommt das Ächzen immer noch vom ursprünglich geplanten Sprecher. Dieselben Seufzer gibt aufgrund der Umstände jetzt auch Sam von sich.

Im Talk-Video diskutieren Tester Dennis und GS-Tester Peter über ihre Wertungen zum RPG:

1:45:14 Unsere Starfield-Tester Dennis und Peter im Talk über ihre Wertung

Falls ihr euch außerdem fragt, ob so was häufig in der Branche vorkommt, lautet zumindest die Antwort von Elias Toufexis ganz klar "nein". Er erklärt in seinem Post: "Spiele machen so was NIE. Wenn du mal raus bist, bist du raus." In einer Antwort fügt er hinzu: "Ich werde aufgrund dessen immer mit Bethesda arbeiten."

Habt ihr Starfield auf englisch gespielt und kennt die Stimmen von Andreja und Sam Coe? Hätten sie eurer Meinung nach zum Spielercharakter gepasst?