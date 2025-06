Spieler will MindsEye streamen und bekommt kurz vor Beginn eine Mail vom Entwickler: Sponsoring wird gecancelt - offenbar, weil das Spiel zu kaputt ist

Mindseye sah in den ersten Trailern recht vielversprechend aus, konnte dann aber nicht überzeugen.

Mindseye reiht sich in eine lange Liste aus Spielen ein, die unfertig auf den Markt geworfen wurden. In diesem Fall hier wurde sogar ein geplanter Sponsored-Stream kurz vor knapp von den Verantwortlichen abgesagt – offenbar, weil das Spiel so viele technische Probleme hatte.

Streamer staunt nicht schlecht: Als er gerade seinen gesponserten Mindseye-Stream starten will, bekommt er die Nachricht, dass er abgeblasen wurde

Darum geht's: Der Streamer Ben Cassel aka Cohh streamt regelmäßig auf Twitch und das auch recht erfolgreich. Mit bezahlten Streams für Werbepartner geht er ab und an auch live und genau so ein gesponserter Stream war zum Release von Mindseye geplant. Aber daraus wurde dann sehr kurzfristig doch nichts.

1:32 Das Action-Spektakel MindsEye lässt im Launch Trailer keinen Stein auf dem anderen

Entwickler sagt den Stream kurz vor knapp ab: Cohh hat in einem anderen Stream ganz im Sinne der Transparenz erklärt, dass er eigentlich vorhatte, um Punkt 8 Uhr den geplanten Mindseye-Stream zu starten. Er habe sogar schon den Titel eingegeben und war dabei, loszulegen, als er die Nachricht bekam.

"Es war genau 8 Uhr, mein Sponsored-Stream sollte um 8 starten. Ich öffnete Mindseye, und während es geladen hat, wurde ich von meinem Management kontaktiert, die gesagt haben: 'Der Sponsor will das im Moment nicht machen, sie wollen neu planen'. Und ich habe gesagt: Oh, das ist das erste Mal."

Cohh bemüht sich, möglichst offen, transparent und ehrlich zu kommunizieren. Dazu passend merkt er im Anschluss an obige Aussagen noch an, dass es im Moment so aussehe, als sei es die richtige Entscheidung des Sponsors gewesen, den Stream abzusagen.

Hier könnt ihr euch den Teil des Streams ansehen und anhören:

Wir können über die Gründe für die Absage natürlich nur spekulieren, denn die wurden nicht genannt. Sehen wir uns aber den Zustand an, in dem Mindseye ausgeliefert wurde, dürfte das die Ursache dafür sein, dass die Mindseye-Macher davon abgesehen haben, jemanden wie Cohh dafür zu bezahlen, live im Stream über ihr Spiel zu sprechen.

Warum es um Mindseye gerade nicht so gut steht, lest ihr hier:

Aktuell sieht es zumindest durchwachsen aus: Die User-Reviews auf diversen Seiten wie Steam, Metacritic oder im PS-Store sprechen eine ziemlich deutliche Sprache. Mindseye kommt überwiegend nicht gut an.

Aber immerhin verspricht das Studio von Ex-GTA-Macher Leslie Benzies Build a Rocket Boy mit Hochdruck an einer besseren Performance zu arbeiten. Der Patch steht allerdings noch aus und Spieler*innen warten weiterhin, endlich mit weniger Geruckel spielen zu können.

Habt ihr schon einmal mitbekommen, dass ein bezahlter Stream so kurz vor knapp abgesagt wurde? Spielt ihr Mindseye aktuell?