Call of Duty: Black Ops 7 hat eine Koop-Kampagne - die letzte in der Serie ist schon zehn Jahre her

Call of Duty: Black Ops 7 ist der neueste Ableger der Shooter-Reihe.

Vor wenigen Tagen haben Treyarch und Activision mit Call of Duty: Black Ops 7 den diesjährigen Ableger der erfolgreichen Shooter-Reihe enthüllt. Der Shooter könnte dabei vor allem für Koop-Fans interessant werden, die die komplette Kampagne gemeinsam erleben können.

Black Ops 7 mit Koop-Kampagne

Nachdem die letzten Call of Dutys in unserer Zeit oder der jüngeren Vergangenheit angesiedelt waren, geht es mit Black Ops 7 wieder zurück in die Zukunft. Der Titel spielt im Jahr 2035 und damit mehr als 40 Jahre nach dem direkten Vorgänger Black Ops 6.

Die "Black Ops"-Serie hat sich einen besonders guten Ruf unter Fans der Singleplayer-Kampagne erarbeitet und möchte diesen auch im neuen Ableger wahren. Zum ersten Mal seit knapp zehn Jahren kann die Story dabei auch im Koop erlebt werden (via GameInformer).

3:04 Der ungewöhnlichste CoD-Trailer aller Zeiten: Black Ops 7 wurde erstmals enthüllt

Autoplay

Die letzte Multiplayer-Kampagne stammt tatsächlich aus Black Ops 3, das 2015 erschienen ist. Koop gab es auch in den Spielen danach, aber immer ausgelagert in einen eigenen Modus, wie den beliebten Zombie-Mode, der in Black Ops 7 ebenfalls zurückkehren wird.

Wie diese Koop-Kampagne aussieht und inwiefern sie sich möglicherweise von einem Solo-Durchlauf unterscheidet, wurde freilich noch nicht verraten. In den kommenden Wochen dürfte es hier stückweise mehr Informationen und erstes Gameplay-Material geben.

Das ist Black Ops 7: Das neue Call of Duty ist eine Fortsetzung von Black Ops 2 und Black Ops 6, spielt aber in der Zukunft.

Nach den Konflikten aus den Vorgängern steht die Welt einmal mehr am Abgrund. Psychologische Kriegsführung soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Mithilfe von modernster Technologie stellt sich ein Black-Ops-Team unter der Führung von David Mason dem übermächtigen Feind entgegen.

Der Shooter wird neben der Kampagne auch einen Zombie-Modus und natürlich den obligatorischen Multiplayer-Modus bieten.

Die Call-of-Duty-Serie wagt sich mit Black Ops 7 nicht zum ersten Mal auf Sci-Fi-Terrain. Die letzten Ausflüge kamen allerdings eher durchwachsen an und nach einigen Doppelsprung-Ablegern wünschten sich viele Fans eine Rückkehr zum sogenannten "Boots on the Ground"-Gameplay.

Es wird interessant sein, zu sehen, wie der Ausflug in die Zukunft bei den Fans der Reihe ankommt.

Freut ihr euch auf Black Ops 7?