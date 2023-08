Starfield ist offiziell 'fertig'! Release im September dank Gold-Status gesichert

Starfield hat den Gold-Status erreicht. Dem Release steht nichts mehr im Wege.

Microsoft und Bethesda haben sich in den vergangenen Wochen mit offiziellen Informationen zu Starfield so bedeckt gehalten, dass es schon fast ein wenig unheimlich wurde. Manch einem kamen bestimmt schon Gedanken, ob der Release am 06. September für Xbox Series X/S und PC nicht doch noch im letzten Moment verschoben wird.

Die letzten Sorgen können wir euch jedoch nehmen. Soeben wurde offiziell via Twitter/X der Gold-Status bekanntgegeben, was nichts anderes bedeutet als: in 21 Tagen geht's ab ins Weltall!

Hattet ihr noch befürchtet, dass Starfield verschoben wird? Und Butter bei die Fische, wie groß ist eure Vorfreude auf das Bethesda-RPG?