Starfield-Leaker lädt 45 Minuten Gameplay hoch, verkauft gestohlene Kopien – wird direkt verhaftet

Der Starfield-Leaker sitzt nun hinter Gittern.

Der 29-jährige Darin Harris ist vermutlich ein großer Fan von Starfield. Doch nun wird er nicht mehr wie alle anderen am 6. September seine Reise ins Weltall beginnen bzw. im Early Access schon am 1. September zu den Sternen aufbrechen. Der Spieler wurde nämlich am 24. August 2023 festgenommen.

Was er angestellt hat und wie seine Straftaten im Zusammenhang mit Starfield stehen, erklären wir euch im folgenden Artikel (via Kotaku).

Starfield-Spieler begeht mehrere Verbrechen

Was hat er angestellt? Harris hat auf seinem Kanal vorab Gameplay-Material zu Starfield hochgeladen. Am 22. August 2023 waren die ersten 45 Minuten des Spiels zu sehen, obwohl der Titel zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gezeigt werden durfte. Das Review-Embargo fällt nämlich erst am 31. August 2023.

Doch es kommt noch dicker: Harris hat auf einem eBay-Account Kopien von Starfield verkauft. Darunter befanden sich nicht nur mehrere Kopien der Standard Edition, sondern vor allem die Constellation Collector’s Edition. In dieser gibt es neben dem Spiel eine Armbanduhr, einen Patch und vieles mehr.

Aus den Verkäufen schlug er ordentlich Profit: Die Collector’s Edition verkaufte er beispielsweise für 500 US-Dollar. Eigentlich ist sie rund 300 US-Dollar wert. Das Spiel selbst verkaufte er für 200 US-Dollar, obwohl es im Xbox-Store für 70 US-Dollar erhältlich ist. Woher die Kopien stammen, ist unbekannt.

Hinzu kommt eine Straftat, die im Zusammenhang mit Marihuana steht. Dementsprechend muss Harris jetzt mit folgenden Anklagen zurechtkommen:

Anklage wegen Diebstahls im Wert von 2.500 bis 10.000 US-Dollar

Anklage wegen Diebstahls im Wert von 1.000 US-Dollar oder weniger

Anklage wegen Besitzen von Marihuana

In einem Clip auf Twitter erklärte er, wie sehr er das Spiel mag und dass er es anderen Fans definitiv empfehlen kann. Wie Kotaku berichtet, handelt es sich bei Harris allerdings um keinen langjährigen Fan: Andere Spieler*innen denken, dass seine Gameplay-Videos so aussähen, als hätte er keine Ahnung von Bethesdas Rollenspielen oder Shootern im Allgemeinen.

Offizielles Material zu Starfield könnt ihr hingegen hier sehen:

8:34 44 spannende Details zu Starfield

Es ist unklar, mit welcher Strafe der Leaker letztendlich davonkommen wird. Doch aller Voraussicht nach wird er den Release von Starfield nicht genießen können. Womöglich sitzt er zu diesem Zeitpunkt sogar noch im Gefängnis.

Das Spiel erscheint regulär am 6. September 2023. Käufer*innen der Collector’s Edition oder des Premium-Upgrades bzw. der Premium-Edition erhalten schon am 1. September 2023 Zugriff auf den Titel.

Was haltet ihr von der Geschichte?