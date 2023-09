Starfield: Der abgedrehteste Anzug im Spiel macht euch zum Monster

In Starfield könnt ihr ein Monsterkostüm bekommen. Wie und wo, verraten wir euch.

Die überaus detaillierten und schicken Raumanzüge sind eines der Highlights von Starfield. Meist sind die Outfits aber recht bodenständig und im Stile von Bethesdas Kunstbegriff des NASA-Punks gehalten. Worüber wir aber jetzt zufällig gestolpert sind, ist genau das Gegenteil. Während einer Nebenmission durften wir uns nämlich als Monster verkleiden und durften das abgedrehte Kostüm einige Zeit später sogar behalten.

Wie ihr euch das Monsterkostüm ebenfalls schnappen könnt und was es zu beachten gilt, dazu jetzt mehr.

Hier findet ihr das Monsterkostüm in Starfield

Zunächst einmal müsst ihr in unser heimisches Sol-Sternensystem reisen und hier dem Saturnmond Titan einen Besuch abstatten. Hier angekommen, geht in die Kolonie New Homestead und sprecht mit der Ärztin Dr. Guiliana Lakota.

Macht ihr das, erzählt euch die Gute von nervigen Touristen, die ihr mit Hilfe eines recht speziellen Kostüms verscheuchen sollt. Willigt ihr ein, startet die Mission 'Immer diese Touristen'.

Den Auftrag von Dr. Lakota zu erledigen reicht allerdings noch nicht aus, damit ihr das Monsterkostüm dauerhaft behalten dürft. Wollt ihr das, sind noch weitere Schritte nötig.

So dürft ihr das Monsterkostüm dauerhaft behalten

Der Anzug geht erst in euren Besitz über, wenn ihr insgesamt drei Mal für Dr. Lakota gearbeitet und die Touristen verscheucht habt.

Neue Aufträge gibt sie euch allerdings erst, wenn im Spiel ein wenig Zeit verstrichen ist. Bei uns hat es ausgereicht, drei Tage lang zu schlafen – so ein wenig Erholung zwischen all der Action soll ja bekanntlich nicht schaden.

Gerne würden wir euch jetzt noch berichten, dass das Monsterkostüm besonders mächtig ist oder besondere Fähigkeiten bringt. Allerdings ist der Anzug lediglich ein richtig cooles Gimmick, das in keinem Inventar fehlen darf.

Sucht ihr besonders mächtige Rüstungen, schaut einmal unter den Verlinkungen oben. Hier haben wir die Anzüge rausgesucht, die euch bestens vor Feindbeschuss schützen.

Habt ihr noch weitere super coole Anzüge in Starfield gefunden, berichtet uns gerne in den Kommentaren davon.