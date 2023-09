Starfield - Die besten Rüstungen und wo ihr sie findet

In Starfield mangelt es nicht an interessanten Raumanzügen für jede Gelegenheit.

Auch in der Zukunft von Starfield kommt ihr ohne Rüstung nicht weit. Dabei ist es egal, ob wildgewordene Spacer euch jagen oder ihr einen Eisplaneten erkundet, bei dem euch fast das Jetpack zufriert. Euer Raumanzug ist das einzige, was oft zwischen euch und einem vorzeitigen Game Over steht.

Daher zeigen wir euch drei Rüstungen, die ihr schon früh erreichen könnt und die euch locker durch das gesamte Spiel bringen können.

Die wirklich beste Rüstung gibt es nur durch Zufall

Zwar gibt es einige jede Menge fantastische Rüstungen im Spiel, aber wenn ihr es auf die beste abgesehen habt, dann müsst ihr selbst Hand anlegen und etwas Glück haben.

Kopfgeldjäger-Rüstungen könnt ihr zufällig in Truhen oder Geschäften finden. Sie haben die höchsten Verteidigungswerte des Spiels. Auf legendärer Stufe gibt es sie aber nur zufällig. Danach müsst ihr sie noch durch Handwerk verbessern, was Zeit, Ressourcen und einige Skillpunkte benötigt.

Auch die New Game Plus-Rüstung ist sehr gut und wird mit jedem Spieldurchlauf stärker. Nach einigen Durchgängen übertrifft sie alle anderen Rüstungen. Da sie aber erst so spät im Spiel auftaucht, geben wir euch lieber einige Alternativen.

Die beste Rüstung zum Start

Wenn ihr es eilig habt und schon früh eine Rüstung möchtet, die euch locker durch die ersten Stunden des Spiels bringt, dann könnt ihr mit einem kleinen Trick schon auf New Atlantis fündig werden.

Begebt euch in den Keller der Lodge, wo ihr auch die Handwerks-Stationen findet und durchsucht die Räume weiter hinten. Dort findet ihr eine Ausstellungspuppe hinter Glas, die durch ein Meister-Schloss gesichert ist. Aber keine Angst, ihr müsst dafür nicht ‘Sicherheit’ auf Stufe 3 skillen.

Nähert euch der Vitrine von der Seite und versucht durch den Spalt zwischen der Tür und den Glaswänden zu schauen. Wenn ihr richtig steht, dann könnt ihr einfach die Puppe anklicken und die Rüstung herausnehmen.

Zwar hat die MK 1-Rüstung keine Spezialeffekte, aber die Defensivwerte machen das mehr als wert.

Wenn ihr aber nicht schummeln möchtet, könnt ihr leicht noch an ein paar richtig gute Alternativen kommen.

Die beste Fraktionsrüstung

Schon in unserem Einsteiger-Guide haben wir euch die UC Vanguard als Fraktion empfohlen, weil ihr dort eine mächtige Rüstung bekommt. Sie hat uns durch unseren gesamten ersten Spieldurchlauf begleitet, nicht nur aufgrund der tollen Effekte, sondern auch aus Style-Gründen.

Zugang zu der Kampagne habt ihr direkt bei eurem ersten Besuch auf New-Atlantis, nachdem ihr mit Sarah den MAST besucht habt. Spielt danach die UC-Missionen, bis ihr Londinion erreicht. Dort rüstet euch die UC für den Kampf aus. Ihr erhaltet neben einigen starken Waffen auch die UC-Anti-Xeno-Rüstung.

Der Anzug samt Helm und Jetpack hat nicht nur gute Werte, sondern gleich legendäre Qualität mit einigen guten Spezialeffekten.

Die coolste Rüstung

Für alle Fans des Silver Shroud aus Fallout 4 da draußen hat Bethesda wieder etwas Besonderes eingebaut, denn auch das Starfield-Universum hat seine eigene Superheldin. Die Mantis hat nicht nur ihr eigenes Superhelden-Versteck, bei dem Batman-Fans bestimmt Tränen in den Augen bekommen, sondern auch ihr Schiff und einen Superhelden-Anzug.

Ihr startet die Quest mit einem Slate, dass ihr von Spacern erbeuten könnt, was auf einen geheimen Außenposten hinweist. Stattdessen könnt ihr auch einfach ins Denebola-System reisen, genauer nach Denebola-1-b.

Kämpft euch durch den Außenposten, löst die Rätsel und erreicht die Mantis-Höhle. Dort könnt ihr in einem Nebenraum den legendären Anzug aufsammeln.

Die witzigste Rüstung

Falls ihr eure Gegner so richtig schocken wollt, solltet ihr einmal auf dem Saturnmond Titan im Sol-Sternensystem landen. In der Kolonie New Homestead trefft ihr die Ärztin Giuliana, die von den Touristen genervt ist, die sich auf dem Planeten herumtreiben.

Zur Abschreckung gibt sie euch ein Kostüm, das aber auch als Raumanzug dient. Schutz bietet er wenig, aber auf jeden Fall viele Gelegenheiten sich im Foto-Modus auszutoben.

Schließt die Quest nicht ab oder arbeitet insgesamt drei Mal für sie, dann dürft ihr das Kostüm behalten. Sie gibt euch spätestens alle 72 Stunden (ingame) eine neue Aufgabe. Habt ihr alle gemeistert, dürft ihr jederzeit als Alien das Universum in Angst und Schrecken versetzen.

Welches ist aktuell eure liebste Rüstung, die ihr empfehlen würdet?