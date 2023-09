Klauen leicht gemacht in Starfield – Der Mülleimer-Trick aus Skyrim ist zurück und macht euch zum cleveren Langfinger

In Starfield gibt es eine Menge zu entdecken – auch Methoden, um NPCs zu bestehlen.

Bethesdas Rollenspiel Starfield entführt euch in eine riesige Galaxie mit zig Planeten und Entdeckungsmöglichkeiten. Kein Wunder also, dass in einem derart offen ausgelegten Spiel auch zahlreiche Kuriositäten und Kniffe gefunden werden, von denen die ersten schon jetzt in die Social Media-Kanäle und Foren auftauchen.

Einer davon ist ein kleiner Trick, mit dem ihr zumindest augenscheinlich ohne größere Probleme Gegenstände von NPCs klauen könnt. Reddit-User Dave78905 präsentiert das in einem kurzen Video.

Ein Mülleimer als Komplize

Darin nutzt er einen herumstehenden Mülleimer, um eine Waffe von einem Schrank zu werfen und anschließend aus dem Raum zu schieben. Den NPC, dem die Knarre gehört, scheint das nicht zu stören, jedenfalls kann Dave78905 die Waffe im Anschluss konsequenzlos aufheben und seinem Inventar hinzufügen.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Tradition bei Betheda: Auch andere Starfield-Spieler*innen haben diesen "Trick" bereits ausprobiert und auf die Parallelen zu einem ähnlichen Kniff aus Bethesdas Skyrim hingewiesen. Auch dort gab es nämlich einen "Eimer-Trick", der allerdings etwas anderes funktionierte.

In The Elder Scrolls 5 war es nämlich möglich, Gegenstände in einen Eimer fallen zu lassen, diesen dann wegzutragen und auf diese Art und Weise zu stehlen. Da die entsprechenden Items nicht direkt im Inventar auftauchten, erkannte das Spiel dies nicht als Diebstahl. In Starfield funktioniert die Methode etwas anders, ist aber offenbar ebenso effektiv.

Starfield erscheint eigentlich erst am 6. September 2022 für die Xbox Series X/S und den PC. Seit dem 1. September ist es aber bereits möglich, das Weltraum-RPG per Early Access zu erkunden. Dieser Zugang ist allerdings nur in den teureren Editionen des Spiels enthalten, aos der Digital Premium oder der Constellation Edition.

Habt ihr auch schon Tricks und Kniffe in Starfield entdeckt?