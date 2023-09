Ladezeiten in Starfield: Ich hab sie mir versüßt und ihr könnt das auch

Ich beim Moonwalk, ... also wortwörtlich.

Wollt ihr in Starfield den letzten Winkel des Weltalls erkunden, werdet ihr neben reichlich Kometen, Weltraumpiraten und super coolen Raumstationen auch folgendes häufiger sehen: Ladebildschirme. Ob beim Betreten von Häusern und Gebäuden oder beim Flug durch die unendlichen Weiten, ohne die kleinen Wartepausen kommt das Rollenspiel nicht aus.

Falls ihr euch die Ladebildschirme aber etwas, sagen wir, versüßen und euch die kurze Warterei ein wenig schöner gestalten wollt, hätte ich da einen kleinen Tipp für euch.

Nutzt den Fotomodus für schönere Ladebildschirme

Während des GamePro-Tests habe ich mich lange gefragt, für was die Fotogalerie im Spielmenü gut ist, die bei mir über dutzende Stunden einfach nur leer war. Will das Spiel hier schöne Momente festhalten oder hat das Ganze was mit Achievements zu tun?

Die Antwort ist im Grunde recht simpel und lautet: nichts von beidem. In der Fotogalerie werden nämlich Bilder gespeichert, die ich selbst mit dem Fotomodus des Spiels aufnehme – ja, klingt logisch und jetzt im Nachhinein leuchtet mir das auch ein.

Wie ich als Fan von Fotomodi die Zeit nach den intensiven Testwochen in Starfield verbringe.

So nehmt ihr Bilder mit dem Fotomodus auf: Habt ihr ein hübsches Plätzchen gefunden oder einen Moment entdeckt, den ihr gerne festhalten wollt, dann geht ins Spielmenü und drückt erneut die Optionen-Taste auf dem Xbox-Controller.

Hier könnt ihr den Fotomodus nicht übersehen. Um ein Bild aufzunehmen, drückt zunächst den linken Stick um das Menü auszublenden und dann die A-Taste für die Aufnahme.

Wollt ihr übrigens sämtliche von Bethesda erstellten Ladebildschirme durch eure eigenen Aufnahmen ersetzen, müsst ihr sehr, sehr viele Bilder machen.

Da bei mir auch nach dutzenden Screenshots auf Xbox Series X noch ab und an die alten Bilder auftauchen, kann ich euch leider nicht bestätigen, ob es auf Konsole überhaupt möglich ist alle Standardbilder zu ersetzen.

Der Fotomodus passt perfekt zu Starfield

Während die Creation Engine 2 mit ihren teils angestaubten (Gesichts-) Animationen dem immersiven Sci-Fi-Erlebnis ab und an schadet, kann man das von der generellen Optik von Starfield sicher nicht behaupten. Wie schick Gebäude, Raumstationen- und schiffe im Retrofuturismus-Stil dargestellt werden, ist aus meiner Sicht ein echter Hingucker.

Umso schöner ist es, dass bereits zum Release ein Fotomodus im Spiel ist, der nicht selten erst mit einem Patch nachgereicht wird und mit dem sich allerlei tolle Schnappschüsse machen lassen. Kleiner Wermutstropfen ist nur, dass man seinem Charakter keine Grimassen verpassen kann, dafür gibt es aber ein paar Posen.

Verbringt ihr auch viel Zeit im Fotomodi und wie gelungen findet ihr den aus Starfield?