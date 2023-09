Starfield-Fan findet absurd lustigen Weg, um unschuldige NPCs abzumurksen - kommt ungestraft davon

Na, verstecken sich hinter diesem Lächeln etwa böse Absichten?

Wer in Starfield seine böse Seite ausleben will, hat's schwer. Die Security in Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel hat im direkten Vergleich zu Skyrim und Fallout besonders wachsame Augen, sodass es nicht gerade einfach ist, NPCs auszurauben oder sie gar über den Jordan zu schicken. Auf Reddit teilt ein Fan nun aber einen kleinen fiesen Trick, mit dem letzteres offenbar problemlos möglich ist (via Charlie Intel).

Schädel brechen ohne Gesetz zu brechen

Redditor "--Qwerty" will auf der Plattform eigentlich nur zeigen, wie man schnell an die Uniform der Akila-Security kommt, und zwar "ohne das Gesetz zu brechen". Dabei liefert er/sie im Grunde aber eine Anleitung zum simplen Abmurksen unschuldiger NPCs.

Alles, was ihr dafür benötigt, ist ein schwerer Gegenstand. Zum Beispiel eine Kiste, die ihr dann eurem Opfer in gepflegter Slapstick-Manier über die Birne zieht.

Das Spiel scheint den verursachten Schaden dann offenbar nicht eurer Spielfigur, sondern dem Gegenstand selbst zuzuschreiben, weshalb ihr letztendlich von der Security ignoriert werdet und den Körper anschließend seelenruhig looten könnt.

Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr euch im unteren Video aus dem Starfield-Subreddit anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Community nimmt's in den Kommentaren unter dem Post mit Humor: "War ein Unfall am Arbeitsplatz", schreibt beispielsweise Redditor "Zealousideal-Bit-892".

"Genau aus diesem Grund liebe ich Bethesda-Spiele, wegen dieser höllisch albernen Interaktionen. Die Methode 'Kleidung legal zu erwerben' besteht einfach darin, jemanden buchstäblich mit einem großen Gegenstand zu Tode zu schlagen und ihn auszurauben.", schreibt "Surfin Socks".

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Würdet ihr euch wünsche, dass es einfacher wäre, in Starfield Verbrechen zu begehen? Und was haltet ihr vom generellen Rollenspiel-Faktor im Sci-Fi-RPG? Könnt ihr euren Charakter so ausleben, wie ihr es euch gewünscht habt?