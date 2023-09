Starfield - Alle fünf Fraktionen in der Übersicht und was sie euch bringen

Allein seid ihr in den weiten des Universums schnell aufgeschmissen. Zeit sich ein paar Freunde zu suchen.

Erinnert ihr euch in Skyrim an die Hauptgeschichte? Wir auch nicht. Die dunkle Bruderschaft? Aber hallo. Genauso ist es auch mit Starfield, dem neuesten Bethesda-RPG. Denn während ihr bei der Artefaktjagd durch Universum Gefahr lauft auf dem Sofa einzuschlafen, punkten die Fraktionen mit den spannendsten Questlines auf, die das Spiel zu bieten habt.

Die fünf Hauptfraktionen

Insgesamt könnt ihr fünf unterschiedlichen Organisationen beitreten.

Zwei davon, die UC Vanguard und die Freestar Ranger, werden euch quasi ins Gesicht gedrückt. Folgt ihr der Hauptgeschichte, werdet ihr direkt eingeladen und habt eine Quest, die euch zum jeweiligen Charakter führt.

Crimson Fleet und Ryujin Industries hingegen sind etwas versteckt. Ihr könnt einen kompletten Spieldurchlauf machen, ohne ihnen auch nur zu begegnen.

Der Constellation tretet ihr automatisch bei, wenn ihr der Hauptquest folgt.

Die Constellation

Die Geschichte um die Constellation ist zwar langweilig, aber ihr solltet die Quests trotzdem machen, um einiges freizuschalten. Denn mit den Machtkräften machen die Quests der anderen Fraktionen noch mehr Spaß.

Es mag etwas überflüssig wirken, die Constellation extra hervorzuheben, aber viele Spieler*innen ignorieren in Bethesda-Spielen gerne einmal die Hauptgeschichte und kümmern sich lieber um Nebenquests.

Das solltet ihr in Starfield lieber nicht tun, auch wenn die Geschichte, wie oben erwähnt, eher mäßig interessant ist. Nach eurem Beitritt macht es Sinn der Mainquest zu folgen, am besten bis zu eurem Besuch auf Neon. Dann habt ihr alles relevante freigeschaltet, wie die Begleiter Barrett und Andreja, sowie euren Zugriff auf die wichtigen Machtkräfte.

UC Vanguard

Bei eurer Tour durch New Atlantis zusammen mit Sarah trefft ihr auf Commander John Tuala. Bei ihm könnt ihr dann die Questreihe für die Vanguard starten.

Missionen bei der Organisation schicken euch auf Rettungsmissionen, in Raumkämpfe und später sogar auf Alienjagd. Spielt ihr die Kampagne durch, dann bekommt ihr einen einzigartigen Raumanzug, der gerade am Anfang mit zum besten gehört. was ihr finden könnt.

Freestar Ranger

Sam hat einiges während der Quests für die Ranger zu sagen. Nehmt ihn unbedingt mit.

Wenn ihr Akila City erreicht, dann werdet ihr in einen Bankraub hineingezogen und danach gefragt, ob ihr nicht den Freestar Rangern beitreten wollt. Das geschieht entweder automatisch in der Mainquest, wenn ihr die Stadt zusammen mit Sam besucht, oder ihr reist selbst ins Cheyenne-System.

Bei den Rangern buchtet ihr Verbrecher ein und führt sie ihrer gerechten Strafe zu. Als Belohnung am Ende wartet ein sehr gutes Schiff auf euch, was euch durch einen Großteil des Spiels bringt, wenn ihr die Questreihe früh beendet.

Wie genau ihr den nächsten beiden Fraktionen beitretet erfahrt ihr hier:

Ryujin Industries

Ihr müsst erst bei einem roten Terminal eine Bewerbung schreiben. Diese findet ihr in allen größeren Städten. Begebt euch danach nach Neon.

Ryujin ist quasi die Diebesgilde von Starfield. Infiltration und Industriespionage stehen hier auf der Tagesordnung. Dementsprechend fallen auch die Belohnungen auf, mit denen ihr noch besser schleichen könnt.

Crimson Fleet

Ihr geht mit dem Anführer der Fleet auf Schatzsuche. Lasst ihr euch verführen oder bleibt ihr auf der Seite des Gesetzes?

Der Fleet könnt ihr nur beitreten, wenn ihr innerhalb der UC ein Verbrechen begeht und euch erwischen lasst.

Eine Mitgliedschaft in der Crimson Fleet schickt euch nicht nur auf eine spannende Schatzsuche, sondern gibt euch auch Zugriff auf viele interessante Schiffsteile, die ihr besonders beim Schmuggeln gebrauchen könnt.

Welche Fraktion gefällt euch am Besten?