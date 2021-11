Starfield lässt euch eure Pronomen wählen und die Dialoge werden entsprechend angepasst

Gute Nachrichten von Starfield. Game Director Todd Howard hat sich kürzlich den Fragen der Fans gestellt und dabei auch eine wichtige Information über das Weltraum-RPG bekanntgegeben: Starfield wird euch eure Pronomen wählen lassen und eure Entscheidung wird in den Dialogen berücksichtigt werden. Das heißt, ihr habt die Wahl, ob ihr – oder euer Charakter – er, sie oder they bevorzugt. Wir verraten euch mehr darüber.

Pronomen sind wählbar

Darum geht es: Die Entwicklung von Starfield läuft auf Hochtouren, denn in etwa einem Jahr, genauer gesagt am 11. November 2022, soll das Weltraum-Rollenspiel für Xbox Series X/S erscheinen. Weil der Titel bei Bethesda Priorität hat, müssen sich Elder Scrolls-Fans noch gedulden, bis sie sich in Teil 6 stürzen können.

Starfield lässt euch Pronomen wählen: Game Director Todd Howard hat sich kürzlich auf Reddit Fanfragen gestellt. In einem AMA hat er ein wichtiges Detail bekanntgegeben: Starfield lässt euch eure Pronomen - also er, sie oder they (die deutsche Übersetzung dazu ist noch nicht bekannt) - wählen und die Dialoge mit NPCs werden entsprechend angepasst.

Mehr zu Starfield:

Viel Freiheit bei der Anpassung

Die individuelle Erstellung eines Charakters, mit dem sich Spielende wohlfühlen, ist essenziell für ein Rollenspiel. Viele Titel verfügen zwar über einen umfangreichen Editor, lassen uns aber nur zwischen weiblichen und männlichen Figuren wählen, ohne non-binäre Optionen anzubieten. Zudem ist die Auswahl oft an bestimmte Körpermerkmale gebunden.

Hier könnt ihr euch einen Trailer ansehen, der das Setting des RPGs erklärt:

Howard teast außerdem umfangreiche Features zur Charakteranpassung an. Beispielsweise können wir auch, so der Entwickler, über den Hintergrund unserer Hauptfigur entscheiden. Im AMA erklärt Howard:

[Ich bin] wirklich begeistert davon, was das Team hier mit der Charakter-Erstellung geschaffen hat.

Das AMA fand eigentlich zur Feier des 10. Skyrim-Geburtstags statt, Howard fordert Fans aber gleichzeitig auf, alles zu fragen, was sie interessiere. Mit den genannten Aussagen beantwortete er die Frage, ob die Charaktererstellung in Starfield so komplex sei, wie beispielsweise in den Elder Scrolls-Titeln Morrowind und Oblivion.