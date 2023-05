'Starfield muss reinhauen' - Fans haben Angst um Bethesdas RPG nach Redfall-Fail

Starfield muss ein Erfolg werden, sagen viele Fans – vor allem nach dem Redfall-Launch.

Auf Starfield ruhen große Hoffnungen. Nicht nur die von Microsoft und Bethesda, sondern auch die vieler Xbox-Fans. Aber genau diese Fans fürchten nun, dass Bethesdas lang erwartetes SciFi-RPG womöglich ein ähnlicher Reinfall wie Redfall werden könnte. Das liegt vor allem an einem Gerücht, aber nicht nur.

Starfield muss für Microsoft ein absoluter Volltreffer werden

Darum geht's: Microsoft hat zwar viele First Party-Studios gekauft, aber in letzter Zeit kaum (gute) First Party-Titel und Exclusives veröffentlicht. Insbesondere nach dem Release von Redfall braucht die Xbox endlich wieder einen echten AAA-Hit. Starfield könnte genau dieser Hit werden – oder das nächste Desaster.

Bedrohliches Gerücht: Schon vor einigen Wochen machte eine Aussage die Runde, die jetzt wieder für Wirbel sorgt. Dieselbe Quelle, die Hi-Fi Rush korrekt vorhergesagt hatte, ließ gleichzeitig auch verlauten, dass sowohl Redfall als auch Starfield zu schnell und nicht fertig veröffentlicht werden würden.

Was bisher geschah: Nicht nur ist Hi-Fi Rush tatsächlich als überraschend runder Shadow Drop erschienen, auch Redfall kommt nicht besonders gut an. Es wirkt, als wäre das Spiel viel zu früh auf den Markt geworfen worden. Diverse Tests und Technik-Probleme machen deutlich, dass Redfall besser noch eine Weile im Ofen geblieben wäre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Gilt das auch für Starfield? Dementsprechend befürchten nun viele Fans, dass diese Vorhersage auch auf Starfield zutreffen könnte. Immerhin hatte der Leaker mit den beiden anderen Aussagen recht. Starfield soll sogar in einem noch übleren Zustand sein und es stammt außerdem von Bethesda, die nun wirklich nicht dafür bekannt sind, fehlerfreie und technisch komplett runde Spiele zu veröffentlichen.

Fans hoffen das Beste: Aktuell häufen sich Kommentare auf Twitter und Co, die zwischen Befürchtungen und Hoffnung schwanken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Druck steigt: Starfield muss einfach gut werden, sonst sieht es für Bethesda und Microsoft nicht gerade rosig aus. Immerhin warten Fans schon seit Langem darauf und setzen große Hoffnungen in den Titel. Starfield könnte auch endlich die Xbox-Durststrecke im Hinblick auf große First Party-Exclusives beenden. Vorausgesetzt, es wird gut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie stehen die Chancen? Realistisch betrachtet lässt sich das kaum sagen. Starfield wurde bereits verschoben, aber das könnte zwei Dinge bedeuten: Die Zeit wurde genutzt, das Spiel aufpoliert und alles wird gut. Oder es ist immer noch nicht fertig und muss jetzt veröffentlicht werden, weil keine erneute Verzögerung ermöglicht wird.

Wie denkt ihr darüber: Setzt ihr Hoffnungen in Starfield, glaubt ihr das wird was oder befürchtet ihr einen ähnlich holprigen Release wie bei Redfall?