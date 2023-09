Starfield-Fan findet ersten Strand im Spiel, rennt im Bikini ins Wasser – und dann aus fiesem Grund ganz schnell wieder raus

Sarah kann nur erstaunt gucken: So hätte sie sich den Strandausflug wohl auch nicht vorgestellt.

Bei Weitem nicht auf allen Starfield-Planeten machen wir große Entdeckungen, aber die Highlights, die wir finden, sind dafür ein besonderer Grund zur Freude: Dazu gehört wie in in diesem Fall schon mal ein Strand mit einladend in der Sonne glitzerndem Wasser. Für einen Starfield-Fan heißt es da nur noch: Raus aus den Klamotten, rein in den Bikini und los – doch der Badeausflug nimmt ein jähes Ende; aus einem ziemlich fiesen Grund.

So hatte sich der Starfield-Fan den Tag am Meer nicht vorgestellt

Zu unserem Glück hat Reddit-User brey_wyert das besondere Erlebnis in einem Clip festgehalten. Der Fan erreicht im RPG einen Sandstrand mit türkis schimmerndem Wasser, das sich bis zum Horizont erstreckt. Ein vermeintlicher Erfrischungstraum also, gerade in den letzten Tagen mit hochsommerlichen Temperaturen, in denen wir so einen unverhofften Badeausflug wirklich fühlen.

Auf einem Felsen lässt brey_wyert den Blick schweifen und schlüpft anschließend flott in den Bikini. Dann geht es los. Sein Charakter spurtet voller Vorfreude auf das kühle Nass zu, beschleunigt noch mal, stürzt sich in die Fluten – und macht dann mindestens genauso schnell kehrt, um sich wieder zurück an Land zu retten.

Der Grund: Was da nach erfrischend klarem Wasser aussieht, ist in Wirklichkeit eine tückische und hochgiftige Alien-Brühe. Der Warnhinweis taucht umgehend unten links auf dem Bildschirm auf und verdirbt die Abkühlung für den den Charakter. Hach, es hätte so schön sein können.

In einem anderen Fall hat ein Fan ein riesiges Monsterskelett gefunden, das seinen Charakter im Vergleich verschwindend winzig aussehen lässt. Dieser steht auf dem Beweis-Screenshot nämlich auf dem Kopf der gewaltigen Bestien-Überreste.

Starfield ist am 6. September für Xbox Series X/S und auf dem PC erschienen. PlayStation-Besitzer*innen gehen im Fall des massiven Weltraum-Rollenspiels leer aus. Bei GamePro findet ihr mehr News und Guides zum RPG, unter anderem zu den Romanzen und Fraktionen oder wie ihr am schnellsten Geld macht.

Habt ihr in Starfield schon mal einen Strand entdeckt und wie erging es euch dabei?