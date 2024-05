Neuer Elden Ring-Boss für Erweiterung enthüllt und er könnte euch bekannt vorkommen

FromSoftware hat einen neuen Feind enthüllt, der euch schon bald im DLC erwartet.

Bis die Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree erscheint, sind es jetzt nur noch knapp fünf Wochen. Grund genug für FromSoftware, uns noch ein wenig auf das Addon einzustimmen. Über den offiziellen X-Account hat der Entwickler daher jüngst ein Bild geteilt, das uns einen frischen Boss zeigt, an dem wir uns ab dem 21. Juni wahrscheinlich gehörig die Zähne ausbeißen dürfen.

Das ist der neue Elden Ring-Gegner

"Im Reich der Schatten erwarten euch furchterregende Feinde von unvorstellbarer Macht."

Das sind die Worte, mit denen der Post versehen ist und die mit "unvorstellbarer Macht" deutlich machen, dass wir es hier mit einem besonders zähen Brocken zu tun bekommen. Wie der aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Habt ihr eine der letzten Erweiterungen von FromSoftware, wie beispielsweise The Old Hunters von Bloodborne oder Ashes of Ariandel von Dark Souls 3 gespielt, wisst ihr, dass gerade die Zusatzinhalte ordentlich knackig ausfallen können – wir erinnern nur an den Weisenknaben von Kos oder Schwester Friede.

Auf welche Bosse aus Shadow of the Erdtree wir ebenfalls schon einen Blick erhaschen durften, könnt ihr hier nachlesen:

Mehr zum Thema Elden Ring-DLC hat bereits 6 Bosse enthüllt und das sind sie von Samara Summer

Neuer Boss könnte alter Bekannter aus Elden Ring sein

Schauen wir uns das Bild genauer an, fallen neben den kreisförmigen Schwertern – möglicherweise eine der acht neuen Waffengattungen - vor allem drei Merkmale auf: Die wild wuchernden Hörner am Kopf, die aschblonden Haare und die langgezogene Narbe am Rücken des Gegners.

Die Hörner erinnern dabei stark an die Zwillinge Mogh und Morgott, die sich uns ebenfalls in Elden Ring als Bosse in den Weg stellen. Die beiden Halbgötter sind jedoch nicht die einzigen Kinder von Königin Marika und Elden Lord Godfrey, die noch einen dritten Sohn haben: Godwyn.

Da Godwyn wohl der erste ermordete Halbgott war, haben wir ihn bislang lediglich in einem frühen Story-Trailer zu Gesicht bekommen. Im Bild oben fallen jedoch vor allem seine langen blonden Haare auf und die riesige Narbe an seinem Rücken.

Natürlich sind wir hier fleißig am spekulieren und rätseln, daher betrachtet das Geschriebene noch mit etwas Vorsicht. Verratet uns aber gerne in den Kommentaren, was ihr von unserer Theorie haltet.

Alle offiziellen Infos zu Shadow of the Erdtree findet ihr übrigens hier:

Weiteres Bild weckt Erinnerungen an Bloodborne

In den vergangenen Stunden war das obere Bild jedoch nicht die einzige neue Info zu Shadow of the Erdtree. FromSoftware-Entwickler Kitao hat auf X einen weiteren Screenshot aus dem Addon geteilt, der auf den ersten Blick stark an Bloodborne erinnert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bei näherer Betrachtung fällt jedoch die Person auf dem Thron auf, die bereits bei Minute 0:59 im ersten und bislang einzigen Trailer zur Erweiterung zu sehen war.

Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC zum Preis von 39,99 Euro. Wollt ihr alles Wichtige zur Erweiterung erfahren, seid ihr in den kommenden Wochen auf GamePro gut aufgehoben, versprochen!

Noch fünf Wochen bis zum Release von Shadow of the Erdtree. Steigt die Vorfreude allmählich oder seid ihr noch ganz relaxt?