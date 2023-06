Der erste DLC für Starfield ist jetzt bereits bestätigt und in der Constellation Edition mit dabei.

Bei der großen Starfield Direct gab es jede Menge neuer Infos zum großen kommenden Scifi-RPG von Bethesda. Zwischen all den Infos zur Charaktererstellung, der Erkundung, den Planeten, Raumschiffanpassung und mehr hat Bethesda aber auch fast schon versteckt bereits den ersten DLC zum Spiel angekündigt.

Shattered Space wird die erste Starfield-Erweiterung

Starfield ist noch nicht einmal draußen, aber schon jetzt wissen wir, dass die Story über das Hauptspiel hinaus fortgesetzt wird. Während der Direct konnten wir nämlich auch einen Blick auf die Collector's Edition (oder Constellation Edition genannt) zum Spiel erhaschen.

Mit der bekommt ihr nämlich auch Zugang zu einer eigenen Story-Erweiterung zum Spiel, das den Namen Shattered Space tragen wird.

Was kostet die Shattered Space-Erweiterung? Aktuell gibt es den DLC noch nicht einzeln zu kaufen. Er ist allerdings auch Teil des Digital Premium Edition-Upgrades, das 34,99 Euro kostet und zusätzlich Early Access, das Constellation Skin Pack, sowie Artbook und Soundtrack enthält.

Die digitalen Inhalte stecken sowohl in der Collector's als auch in der Premium-Edtion.

Weitere DLCs geplant? Mehr ist zum Inhalt von Shattered Space natürlich noch nicht bekannt. Allerdings könnte es nicht der letzte DLC bleiben, immerhin wird Shattered Space auffällig als "erste Story-Erweiterung" betitelt. Bethesda könnte also bereits an weiteren DLCs werkeln.

Das wäre auch nicht verwunderlich, so hatte mit Fallout 4 auch das letzte Singleplayer-RPG der Macher*innen eine ganze Reihe an DLCs bekommen – darunter mit Far Harbor und Nuka World gleich zwei große Story-Erweiterungen, die bei Fans gut ankamen.

Hier könnt ihr euch den neuesten Starfield-Trailer aus dem Showcase ansehen:

3:10 Starfield - Das "SciFi-Skyrim" im Gameplay-Trailer

Was wir sonst noch zum großen Scifi-RPG gelernt haben, haben wir hier zusammengefasst:

In der knapp 50-minütigen Direct hat Bethesda jede Menge neues Gameplay zu Starfield gezeigt. So können wir die über 1000 Welten sowohl in First- als auch in Third Person erkunden, haben einen genaueren Blick auf die großen Städte der Welt bekommen und viel zu den Anpassungsmöglichkeiten für unseren Charakter, unsere Raumschiffe und mehr erfahren.

Ein Manko gibt es aber doch: Auf Konsolen wird Starfield nämlich ausschließlich in 30 fps laufen.

Was erhofft ihr euch von Story-Erweiterungen für Starfield und was sollte eurer Meinung nach auf keinen Fall drin sein?