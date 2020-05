Starfield: USK-Freigabe war nur ein Fehler, sagt Bethesdas Pete Hines

Nein, das USK-Logo auf der offiziellen Starfield-Seite ist wohl doch kein Hinweis darauf, dass Bethesdas nächstes großes RPG schon fertig ist. Die potenziellen Fans des Weltraum-RPGs haben sich etwas zu früh gefreut. Laut Pete Hines von Bethesda handele es sich dabei lediglich um einen Bug oder Glitch auf der Webseite. Aber vielleicht deutet die Altersfreigabe trotzdem darauf hin, dass sich da bald endlich etwas tut.

Darum geht's: Auf der offiziellen Seite zu Bethesdas 2018 angekündigtem Weltraum-RPG Starfield war kurzzeitig das Logo einer USK-Altersfreigabe zu sehen. Was viele Fans und vor allem Skullzi TV als Hinweis darauf interpretiert haben, dass das Spiel womöglich schon fertig sein könnte.

Huge Starfield News! Starfield got an official USK rating, but its being hidden right now, although you are able to still see it through a website glitch. And for a game to get a USK rating it has to be FINISHED! The site was also updated last Friday! Video on the way! pic.twitter.com/ut0weDL6Te