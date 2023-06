Starfield Xbox Controller und Wireless Headset Limited Edition jetzt kaufen

Im Microsoft Store könnt ihr jetzt die neue Starfield Limited Edition des Xbox Controllers und des Xbox Headsets kaufen.

Im Rahmen der Starfield Direct wurden am Sonntagabend nicht nur neue Details zum Spiel präsentiert, sondern auch der neue Microsoft Xbox Wireless Controller sowie das neue Xbox Wireless Headset in der Starfield Limited Edition vorgestellt. Beides könnt ihr jetzt schon im Microsoft Store kaufen. Laut Shopseite ist sowohl der Controller als auch das Headset sofort lieferbar:

Es ist gut möglich, dass sowohl Controller als auch Headset recht schnell ausverkauft sein werden. Gerade beim Xbox Controller sind selbst gewöhnliche Special Editions ohne Bezug zu Spielen oft nach kurzer Zeit vergriffen und dann nur noch zu stark überhöhten Preisen zu bekommen. Bei einer Limited Edition zu einem so heißersehnten Spiel wie Starfield könnte die Nachfrage noch sehr viel größer sein.

Was bieten der Starfield Controller und das Headset?

Der neue Starfield Xbox Controller und das Headset unterscheiden sich nur durch ihr schickes Design von den normalen Versionen.

Technisch unterscheiden sich beide Geräte nicht vom normalen Xbox Wireless Controller beziehungsweise vom normalen Xbox Wireless Headset aus dem Hause Microsoft. Es handelt sich lediglich um eine Special Edition im besonderen Starfield-Design.

Die Rückseite des Controllers zeigt das Starfield-Logo auf roter Fläche.

Das Design des Controllers: Die Frontschale des Controllers ist weiß, aber mit einigen Verzierungen, die an die Bedienkonsole eines Raumschiffs erinnern sollen. Sticks und Buttons sind grau, das D-Pad golden. Das Xbox-Logo oben wird von vier farbigen Streifen eingerahmt. Die Rückseite des Controllers ist rot mit dem Starfield-Logo auf dem Verschluss des Batteriefachs. Die Griffe sind grau, die Trigger durchsichtig.

Das Starfield Xbox Wireless Headset ähnelt dem Controller stark.

Das Design des Headsets: Das Starfield Xbox Wireless Headset ist in ganz ähnlichen Farben gehalten wie der Controller. Auch hier dominiert auf der Außenseite Weiß mit einigen Verzierungen und den vier bunten Streifen. Die Innenseite des Kopfbügels ist rot, die Ohrpolster sind grau. Zwischen den Polstern und der Außenschale der Hörer schimmert ein schmaler Streifen Gold. Auch die Spitze des Mikros ist durchsichtig wie die Trigger des Controllers.

Was ist überhaupt Starfield?

3:10 Starfield - Das "SciFi-Skyrim" im Gameplay-Trailer

Starfield ist das neue Open-World-Spiel aus dem Hause Bethesda, an dem seit vielen Jahren gearbeitet wird und das die dritte große Marke neben Elder Scrolls und Fallout werden soll. Statt in eine Fantasy-Welt oder die Postapokalypse geht es diesmal in den Weltraum. Ob der Schritt glückt, werden wir wohl erst zum Release am 6. September erfahren. Bis dahin haben wir euch hier schon mal die wichtigsten Infos zusammengefasst: