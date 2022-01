PS5 & PS4: Mehrere Insider glauben an riesiges Playstation-Event im Februar

Lange gab es Gerüchte, laut denen Sony im Dezember die PSX wieder auferstehen lassen wollte. Dazu kam es zwar nicht, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Offenbar plant das Playstation-Team jetzt für Februar einen großen Event, vermutlich mit dem „State of Play“-Format. Zu diesem Schluss kommen zwei Insider, die in der Vergangenheit sehr oft richtig lagen.

Wer sind die beiden Leaker? Zum einen handelt es sich um den Twitter-Account NGT, der zuletzt Star Wars Eclipse von Quantic Dream korrekt vorhergesagt hat und sogar Assets in Petto hatte. In einem Q&A verriet er, dass es Anfang dieses Jahres ein Event für PS4 und PS5 geben wird. Zum anderen ist es mal wieder Tom Henderson, der seine Finger im Spiel hat. Unabhängig von NGT gibt er an, dass es bald eine State of Play geben wird, und zwar „eine ziemlich große“.

Wann findet Sonys erste State of Play 2022 angeblich statt?

Keiner der beiden Leaker kennt einen genauen Termin, und offenbar werden diese teilweise sehr spontan festgelegt. Henderson glaubt auf Basis der Datenlage jedoch an eine Ausstrahlung im Februar.

Offiziell bestätigt ist das natürlich noch nicht. Genießt die Angaben also mit Vorsicht, auch wenn es sich dabei um durchaus verlässliche Insider handelt.

Hogwarts Legacy angeblich auf der State of Play

In dem PSX-Gerücht steckten einige Informationen, die sich teilweise bereits als wahr herausgestellt haben. Dazu gehört, dass Sony Details über Playstation VR 2 veröffentlicht und ein Horizon-Spin-Off für VR ankündigt, das sich als Horizon Call of the Mountain herausgestellt hat. Doch das war noch nicht alles.

Immer wieder haben wir gehört, dass es auf Sonys nächstem Event endlich einen neuen Trailer zu Hogwarts Legacy geben wird. NGT bestätigt das indirekt, indem er sagt, dass WB Games am Anfang des Jahres neue Informationen zu dem Harry Potter-Titel veröffentlichen werden. Mehr Details, warum Hogwarts Legacy so lange unter der Oberfläche verschwunden ist, lest ihr hier:

17 1 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy wird angeblich noch im Dezember auf Playstation-Event gezeigt

Was könnte auf der nächsten State of Play sonst noch gezeigt werden?

Angekündigte Spiele, die bald erscheinen: Sony hat gleich zu Beginn des Jahres mit Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 zwei Blockbuster im Aufgebot, die beide mit einem Launch-Trailer gezeigt werden könnten. Und mit Forspoken steht in wenigen Monaten ein weiteres ambitioniertes PS5-Exclusive an.

Dann wären da noch Babylon's Fall von Square Enix und Platinum Games und das Martial-Arts-Spiel Sifu – beide ebenfalls Konsolen-exklusiv für Playstation. Und vielleicht sehen wir auch etwas zu Elden Ring, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin oder Tiny Tina's Wonderlands, die allesamt im ersten Quartal erscheinen.

Spiele-Gerüchte: Und dann wären da noch die unangekündigten Spiele, die in der Gerüchteküche brodeln. Dazu zählen die in einem PS5-Werbefilm angeteasten Sly Cooper, Crash Bandicoot: Wumpa League und Resident Evil 4 Remake. Ein neues Silent Hill soll auch schon lange angekündigt werden – angeblich befinden sich sogar zwei Ableger in Arbeit. Zu guter Letzt steht ein Remake des PS1-Klassikers Chrono Cross im Raum.

Glaubt ihr an ein Playstation-Event zum Jahresbeginn? Und welche Titel würdet ihr euch für die Show wünschen?