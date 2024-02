State of Play: Was ist euer Highlight des PlayStation-Events?

Welches Spiel oder welche Ankündigung war euer Highlight auf der State of Play?

Gestern Abend zeigte Sony rund 40 Minuten lang in einer neuen State of Play-Ausgabe Neuigkeiten zu kommenden PlayStation 4/PlayStation 5-Spielen. Neben einfachen Updates zu bereits bekannten Titeln gab es auch Neuankündigungen – mal mehr und mal weniger vage. Bei all den Themen möchten wir von euch natürlich jetzt wissen, was euer Highlight des gestrigen Events war.

Ihr könnt in der Umfrage insgesamt 3 Stimmen vergeben. Schreibt uns eure Meinung zur State of Play und eurer Wahl hier außerdem gerne unten in den Kommentarbereich.

Die Januar-State of Play im Überblick

Solltet ihr die State of Play vom 31. Januar 2024 verpasst haben oder eine Auffrischung wünschen, haben wir hier eine Zusammenfassung des Events für euch:

Mehr zum Thema State of Play im Januar: Alle Ankündigungen des PS5-Showcases in der Übersicht von Eleen Reinke

In dem Artikel gehen wir auf die gezeigten Spiele etwas näher ein und haben auch Trailer dazu gepackt. So verschafft ihr euch einen guten Eindruck vom Event.

Kurz gesagt hat Sony in den gut 40 Minuten nur Spiele gezeigt, die von Third-Party-Studios stammen. First-Party-Titel von Sony Studios fehlten. Darunter befindet sich mit Silent Hill: The Short Message ein kostenloser Shadowdrop, ein Kojima-Teasing sowie ein VR-Spiel (Metro Awakening) und auch die Ankündigung der nächsten State of Play:

Die findet bereits nächsten Dienstag, am 6. Februar 2024, statt und konzentriert sich voll und ganz auf ein Spiel: Final Fantasy 7: Rebirth.

Damit bekamen wir das Rollenspiel zwar nicht im Event direkt zu sehen, wurden aber immerhin auf eine umfangreichere Vorstellung vertröstet. In der dürften Sony und Square Enix nochmal aus den Vollen schöpfen, da der zweite Teil der Remake-Reihe bereits in wenigen Tagen, genauer gesagt am 29. Februar, erscheint. Eventuell war damit eine Ankündigung und kein Spiel euer Highlight? Lasst es uns wissen!

Vielen Dank für's Mitmachen! Wir sind auf eure Meinung gespannt.