Neue State of Play überraschend angekündigt und das Spiel kennen wir auch schon

Nach der State of Play ist vor der State of Play. Und dieses Mal hat Sony während des heutigen Showcase auch direkt die nächste Ausgabe des Formats angekündigt. In wenigen Tagen geht es bereits weiter, allerdings liegt der Fokus dieses Mal auf nur einem Spiel: Final Fantasy 7: Rebirth.

Wann findet die nächste State of Play statt? 6. Februar 2024

6. Februar 2024 Um wie viel Uhr geht's los? Eine Uhrzeit wurde noch nicht genannt, aber wir sollten uns auf einen späten Livestream einstellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dieser Artikel wird fortlaufend erweitert.