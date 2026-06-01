Ihr könnt 007 First Light austricksen und euch einfach die Flagge schnappen ohne den Trainingskurs im Tutorial zu absolvieren

007 First Light belohnt euch dafür, wenn ihr etwas um die Ecke denkt.

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Stephan Zielke
01.06.2026 | 17:34 Uhr

Die Flagge könnt ihr in gerade einmal fünf Sekunden ergattern, wenn ihr klug seid. Die Flagge könnt ihr in gerade einmal fünf Sekunden ergattern, wenn ihr klug seid.

Wahrscheinlich steckt ihr noch mitten in der spannenden Kampagne von 007: First Light. Andere Spieler*innen sind dagegen schon dabei herauszufinden, wie weit sich die Regeln des Spiels eigentlich biegen lassen.

Und die Antwort lautet offenbar: ziemlich weit.

Regeln sind was für Normalos

Am Anfang von 007 First Light müsst ihr als frischgebackener Agent zunächst das Training von John Greenway absolvieren. Fahren, Schießen, Schleichen und natürlich die ersten Nahkämpfe gehören zum Pflichtprogramm.

Video starten 17:31 Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!

Irgendwann bekommt man allerdings das Gefühl, dass es jetzt endlich mit der eigentlichen Agenten-Action losgehen könnte und man das Tutorial auch etwas abkürzen könnte. Genau an diesem Punkt erinnert das Spiel an eine wichtige Lektion: Gute Agenten halten sich nicht immer an den offensichtlichen Weg.

Auf Twitter zeigt der User Graslu00 einen alternativen Lösungsweg für die erste große Trainingsprüfung. Statt sich durch den gesamten Parcours zu schleichen, läuft er einfach über die Zuschauerränge bis zum Turm mit der Flagge, springt über das Geländer und landet direkt an der Leiter zum Ziel.

Der komplette Kurs ist mit dieser Aktion nach wenigen Sekunden beendet.

Die Entwickler haben sogar eigene Dialoge eingebaut. Bond kommentiert den ungewöhnlichen Lösungsweg selbst und scheint ziemlich zufrieden mit seiner Idee zu sein.

Freiheit und Wiederspielwert

Der alternative Weg zeigt ziemlich gut, was die Entwickler mit First Light erreichen wollten. Viele Aufgaben lassen sich auf unterschiedliche Arten lösen und oft wird gerade der ungewöhnliche Ansatz belohnt.

Unter dem Video zeigt derselbe Spieler sogar noch eine weitere Variante, bei der er den Kurs in weniger als zwei Minuten abschließt, ohne entdeckt zu werden oder jemanden auszuschalten.

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Kein Wunder: Hinter 007 First Light steckt mit IO Interactive genau das Studio, das bereits die Hitman-Reihe entwickelt hat. Kreative Lösungen und ungewöhnliche Wege gehörten dort schon immer zum Konzept.

Genau deshalb bleibt First Light auch nach dem ersten Durchspielen interessant. Man entdeckt ständig neue Möglichkeiten, Missionen anzugehen, die man beim ersten Versuch vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte.

Kanntet ihr diesen alternativen Weg im Tutorial?

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007: First Light

007: First Light

Genre: Action

Release: 27.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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