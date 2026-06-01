Pokémon TCG-Erweiterung "30 Jahre" bringt komplettes Holo-Set und eine der seltensten Karte überhaupt zurück

Die neue Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel enthält nicht nur eine neue Seltenheitsstufe und ein garantiertes Pikachu, sondern auch eine der berühmtesten Karten des TCGs.

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Eleen Reinke
01.06.2026 | 17:57 Uhr

Ich will ehrlich sein: Für mich sind diese beiden Karten das Highlight der Erweiterung! Ich will ehrlich sein: Für mich sind diese beiden Karten das Highlight der Erweiterung!

Seit inzwischen 30 Jahren gibt es die Pokémon-Marke – ein Jubiläum, das natürlich auch vom Sammelkartenspiel gefeiert wird. Entsprechend wurde jetzt auch endlich die neue Erweiterung zum Geburtstag mit dem passenden Namen "30 Jahre" enthüllt. Und die hält ein paar nette Überraschungen bereit.

  • Wann erscheint die Pokémon TCG-Erweiterung 30 Jahre? Der weltweite Release ist am 16. September 2026

Neue Pokémon-Erweiterung bringt ein komplettes Holo-Set

Um den Geburtstag gebürtig zu feiern, hat das Set einiges zu bieten. Wir können uns jetzt schon denken, wie schnell die meisten Booster-Packs wohl ausverkauft sein werden. So soll jede einzelne Karte der Erweiterung (inklusive der Basis-Energiekarten) holografisch sein.

Den ersten Trailer zur Erweiterung, der bereits einige der Pokémon enthüllt, könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 1:40 Pokémon TCG enthüllt neue Erweiterung "30 Jahre", die nur aus Holo-Karten besteht

Wer im Trailer genau hinsieht, wird auch ein wenig Bekanntes entdecken. Die Erweiterung wird nämlich auch einige Reprints enthalten: Bereits bestätigt sind die klassische Glurak-Karte und die Pikachu/Zekrom-GX-Karte aus Sonne und Mond – nur eben mit einem zusätzlichen 30-Jahre-Sticker.

Das Glurak-Design der ersten Generation ist bekanntlich eine der Karten, die heutzutage mit am begehrtesten sind und Werte bis in den sechsstelligen Bereich erzielen können. Das zählt natürlich nur für die erste Auflage, trotzdem dürfte auch dieses Glurak wieder beliebt sein. Zuletzt gab es schon zum 20. und 25. Jubiläum eine Neuauflage dieser Karte.

Bestätigt sind bislang folgende Karten im Set:

  • Nachtara
  • Psiana
  • Lapras
  • Driftlon
  • Zorua
  • Wolwerock
  • Pikachu
  • Glurak
  • Quajutsu ex
  • Feelinara ex
  • Pikachu & Zekrom-GX
  • Mew ex
  • Mewtu ex
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Daneben bietet die Erweiterung auch eine neue Seltenheitsstufe "Futuristic rare", zu denen die oben im Trailer zu sehenden Mew- und Mewtu-Karten gehören. Zuletzt soll jedes einzelne Boosterpack auch eine garantierte Pikachu-Karte enthalten. Insgesamt 30 Illustrationen der Donnermaus wurden für die neue Erweiterung geschaffen.

Was haltet ihr von der neuen Pokémon TCG-Erweiterung?

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