Assassin's Creed Black Flag Resynced hat eine praktische HUD-Funktion für noch stärkeres Karibik-Flair

Im neuen Remake von Assassin's Creed Black Flag können die Bildschirmanzeigen einfach ausgeschaltet werden.

Das HUD (Head Up Display) ist ein wichtiger Teil von Spielen, da es wichtige Informationen enthält. Die Bildschirmanzeigen können mitunter aber auch die Immersion stören und Screenshots "verunstalten". Assassin's Creed Black Flag Resynced bekommt offenbar eine elegante Lösung für dieses Problem.

HUD-Knopf kann jederzeit genutzt werden

Es ist manchmal schon ganz schön ärgerlich. Da investieren Entwickler*innen Hunderte von Stunden, um eine wunderschöne Spielwelt zu kreieren, nur damit diese von Einblendungen und Anzeigen verdeckt wird.

3:34 Assassin's Creed Black Flag: Das Remake des Piraten-Krachers zeigt euch überarbeitetes Gameplay zu Kämpfen, Parkour und Stealth

Autoplay

Viele Spieler*innen deaktivieren deshalb das HUD oder Teile davon in vielen Spielen komplett. Einige Studios blenden die Anzeigen auch dynamisch ein und aus, zuletzt etwa Sucker Punch in Ghost of Yotei. Gerade in Kämpfen oder beim Navigieren durch die Spielwelt sind die Anzeigen aber auch ziemlich hilfreich.

Wie Ubisoft in einem Post auf X verraten hat, wird es in Assassin's Creed Black Flag Resynced deshalb die Möglichkeit geben, das komplette HUD auf Knopfdruck ein- und auszublenden. Man muss also nicht jedes Mal ins Menü wechseln, um die volle Immersion herzustellen.

Ein kurzes Video im Post zeigt, wie das funktioniert und wie groß der Unterschied ausfällt:

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Tatsächlich macht das Ausblenden durchaus einen Unterschied. Die Welt wirkt direkt lebendiger und man kann sich besser auf das eigentliche Geschehen konzentrieren. Bleibt nur zu hoffen, dass sich dann auch die Tastenanzeige in der linken oberen Ecke deaktivieren lässt.

In vielen Szenen wird man auf das HUD vermutlich ganz verzichten können, etwa, wenn man eine Stadt auf eigene Faust erkundet oder zu einem klaren Ziel am Horizont segelt. Es ist schön, dass Ubisoft an eine solche Funktion gedacht hat und sie so einfach einbaut.

Immerhin hat man sich bei der Neuauflage des Piratenabenteuers einmal mehr ganz schön ins Zeug gelegt, um die virtuelle Karibik so beeindruckend und schön wie möglich zu gestalten. Da wäre es doch schade, wenn man sie nicht auch vollkommen auskosten könnte.

Was haltet ihr von der Funktion? Werdet ihr sie nutzen?