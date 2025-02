PS5: Eines der letzten Live-Service-Spiele aus Sonys ehemaliger Offensive kommt nun offenbar erst 2026

Fairgame$ hätte wohl noch dieses Jahr erscheinen sollen, wurde aber angeblich verschoben.

Sony wollte eigentlich zehn Live-Service-Games bis 2026 veröffentlichen. Viel ist davon nicht mehr übrig: Einige der geplanten Titel wurden noch vor ihrer eigentlichen Ankündigung eingestampft, andere wie Concord sind krachend gescheitert. Aktuell befinden sich immer noch GaaS-Titel in Planung, aber einer davon wurde jetzt wohl verschoben: Fairgame$ soll nun nicht mehr wie angeblich geplant 2025 erscheinen, sondern erst nächstes Jahr.

Multiplayer-Service-Game Fairgame$ kommt wohl nicht mehr 2025, sondern stattdessen erst 2026

Darum geht's: Vor einigen Jahren war sich Sony noch sicher, dass die Zukunft (auch) in Multiplayer-Spielen mit Service-Ansatz liegt. Darum wollte der Konzern mit seinen diversen PlayStation-Studios eine Service-Game-Offensive starten und mindestens zehn solcher Games as a Service-Titel bis 2026 launchen.

Eines davon ist Fairgame$, ein PvP-Heist-Shooter, der 2023 mit diesem Trailer angekündigt wurde:

1:49 Mit Fairgames will Sony Payday & Co. angreifen

Jetzt wohl verschoben: Das Debütspiel der Haven Studios kommt wohl doch nicht mehr 2025. Einen offiziellen Release-Termin hatte Fairgame$ zwar noch nie, aber intern sei laut Jeff Grubb von Giant Bomb geplant gewesen, den Titel 2025 zu veröffentlichen. In Jeff Grubbs Podcast erklärt der Journalist, der Multiplayer-Shooter sei intern jetzt auf 2026 verschoben worden.

Wie seriös ist das? Es geht so: Jeff Grubb ist in der Vergangenheit schon mehrfach dadurch aufgefallen, dass seine Insider-Scoops falsch lagen. Ihr solltet das Ganze also mit noch größerer Vorsicht genießen, als es bei solchen Behauptungen sowieso schon immer der Fall ist.

Was war Fairgame$ nochmal genau? Bei Fairgame$ handelt es sich um das erste Spiel von Haven, dem Entwicklerstudio der Assassin's Creed-Macherin Jade Raymond. Darin treten wir in einem Team gegen eine Gruppe anderer Spieler*innen an und versuchen, als Erste die Tresore von superreichen Milliardären auszuräumen. Das klingt in etwa wie eine Mischung aus The Finals (nur ohne die Zerstörung?) und Payday 3.

So steht es um die restlichen Service-Games: Vor gar nicht allzu langer Zeit hat Sony erst zwei bisher unangekündigte Spiele gecancelt, eines davon sollte ein God of War-Titel sein. Dasselbe gilt wohl für einen Titel aus dem Hause Bend Studios.

Concord wurde zwar veröffentlicht, hatte aber keinen Erfolg – und dann gibt es da noch Marathon von den Destiny-Machern Bungie. Das wurde ebenfalls schon verschoben, aber immerhin noch nicht offiziell eingestampft.

Glaubt ihr, Haven kann mit Fairgame$ ein Hit gelingen? Freut ihr euch eher auf Marathon oder habt ihr gar keine Lust mehr auf Service-Games?