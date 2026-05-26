92% positive Wertungen auf Steam: In Librarian müsst ihr eine Bibliothek aufräumen und Zehntausende haben richtig Bock drauf

Librarian: Tidy Up the Arcane Library! ist genau das richtige Cozy-Game für alle, die ihren inneren Monk gern mit etwas simpler, aber befriedigender Aufräum-Arbeit besänftigen.

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David Molke
26.05.2026 | 16:45 Uhr

Über 3.000 Bücher gilt es in Librarian: Tidy Up the Arcane Library! aufzuräumen und wegzusortieren. Über 3.000 Bücher gilt es in Librarian: Tidy Up the Arcane Library! aufzuräumen und wegzusortieren.

Falls ihr nach der perfekten Möglichkeit zur Prokrastination sucht, um nicht bei euch zu Hause aufräumen zu müssen, haben wir da den perfekten Cozy-Kandidaten für euch. Librarian: Tidy Up the Arcane Library! lässt euch stattdessen eine gigantische, aber auch magische Bibliothek auf Vordermann bringen.

Librarian wirft 3.072 Bücher über den Haufen und ihr müsst sie aufräumen

Die Geschichte hinter dem Chaos geht so: Eine kleine Fee hat ordentlich Schabernack getrieben und alles durcheinander gebracht. Die Bücher der Arkanen Bibliothek wurden komplett durcheinandergewirbelt und liegen irgendwo in der Gegend verstreut herum. Ein absoluter Albtraum für alle Bibliothekar*innen.

Video starten 1:42 Librarian ist das perfekte Cozy Game für alle, die aufräumen befriedigend finden

Aber ein echter Traum für all diejenigen, die es gern ordentlich haben und große Befriedigung daraus ziehen können, diese Ordnung wiederherzustellen. Also schnappt ihr euch in diesem Cozy-Game eben einfach sämtliche Bücher und beginnt, sie wieder aufzuräumen.

Das heißt, ihr müsst die richtigen Bücher-Reihen und -Regale finden, die Bücher nach Kategorien einordnen und herausfinden, ob es sich dabei eher um Titel über zerstörerische Magie oder um Bücher über Romanzen handelt. Die jeweiligen Namen und Cover-Designs geben euch dabei hilfreiche Hinweise.

Da ihr euch hier in einer magischen Bücherei befindet, lernt ihr mit der Zeit auch den einen oder anderen Zauberspruch. Diese magischen Hilfsmittel lassen euch die Bücher dann beispielsweise schneller aufsammeln, zusammensuchen und in die richtige Reihenfolge bringen.

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Auf Steam kommt Librarian gerade richtig gut an

Veröffentlicht wurde der "First Person-Organisations-Simulator" am 30. April. Bisher gibt es Librarian ausschließlich auf Steam. Aber genau dort erfreut sich der Titel aktuell größter Beliebtheit. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels befinden sich stolze 10.916 Spieler*innen in dem Cozy-Game. Der Peak liegt bei knapp 30.000.

Bei den deutschsprachigen Rezensionen kommt Librarian aktuell auf eine "sehr positive" Bewertung von 96% Empfehlungen. Es gibt allerdings erst 258 Reviews auf Deutsch. Insgesamt existieren über 8.300 Rezensionen, von denen laut SteamDB immer noch sagenhafte 92% positiv ausfallen.

Wie findet ihr Librarian: Tidy Up the Arcane Library? Habt ihr das Cozy-Game schon ausprobiert?

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