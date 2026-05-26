"Es gab nur eine Möglichkeit": Pokopia-Fan baut für Wingull das einzig wahre Haus von Mr. Brack aus Rubin nach

Pokémon Pokopia gibt Pokémon-Fans endlich die Möglichkeit, sich kreativ voll auszuleben. Dabei sind schon ein paar sehr coole Kreationen herausgekommen. Ein Fan hat jetzt für Wingull das ideale Zuhause gebaut.
Wingull findet endlich nach Hause
In den Pokémon-Spielen geht es in erster Linie darum, alle Pokémon zu fangen und mit ihnen gegen andere Trainer*innen im Kampf anzutreten. Pokopia geht einen anderen Weg und erinnert dabei eher an Spiele wie Animal Crossing und Konsorten.
Es geht also eher darum, die Fähigkeiten der einzelnen Pokémon zu nutzen und ihnen ein Zuhause zu errichten. Der eigenen Fantasie sind dabei nur wenige Grenzen gesetzt und das hat der Reddit-User "atlas_118" voll ausgenutzt.
Wie er in einem Post zeigt, hat er ein hübsches Haus für das Pokémon Wingull gebaut. Es ist direkt am Strand gelegen und sogar mit einem kleinen Steg ausgestattet. Auch die Inneneinrichtung ist sehr einladend.
Wem das Haus merkwürdig bekannt vorkommt, dürfte vermutlich Pokémon Rubin oder Saphir gespielt haben. Die Behausung ist nämlich dem Häuschen von Mr. Brack aus diesen Spielen 1:1 nachempfunden. Eine Aufgabe im Spiel dreht sich darum, Mr. Brack sein Wingull namens Pecko wiederzubringen.
Den Post findet ihr hier:
Link zum Reddit-Inhalt
In den Kommentaren ist die Begeisterung für das gemütliche Haus natürlich groß. Der User hat die Vorlage wirklich hervorragend getroffen, sogar die Möbel sind ziemlich genau da, wo sie hingehören. Einzig Mr. Brack fehlt natürlich. Aber auch dafür gibt es Ideen aus der Community.
So schlägt ein User vor, dass er eine Puppe im Haus platzieren sollte. Möglicherweise gibt es irgendwann auch eine Art Schaufensterpuppe oder so, die diesen Job ebenfalls erfüllen könnte. Andere geben an, Mr. Brack bis zu dem Post komplett vergessen zu haben und nun von nostalgischen Gefühlen erfüllt zu sein.
Wie gefällt euch das Haus für Wingull? Habt ihr auch schon Orte aus den Pokémon-Spielen in Pokopia nachgebaut?
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