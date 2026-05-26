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Librarian ist das perfekte Cozy Game für alle, die aufräumen befriedigend finden

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Librarian ist das perfekte Cozy Game für alle, die aufräumen befriedigend finden

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David Molke
26.05.2026 | 12:21 Uhr

Ihr liebt nichts mehr als das befriedigende Gefühl, wenn alles seine Ordnung hat? Ihr organisiert gern die Reihenfolge eurer Bücher im Regal um und könnt es nicht ab, wenn jemand ein Buch falsch zurückstellt? Dann ist der aktuelle Steam-Hit Librarian: Tidy Up the Arcane Library! wahrscheinlich genau das Richtige für euch.
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