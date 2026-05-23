Forza Horizon 6 beantwortet eine Frage, die wir uns nie gestellt haben: Gewinnt ein Honda gegen einen Gundam?

Das neue Showcase-Rennen “Mech My Day“ macht aus Forza Horizon plötzlich einen halben Mecha-Anime.

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Stephan Zielke
23.05.2026 | 09:00 Uhr

Honda vs. Gundam. Ginge es nicht um Forza Horizon 6, würde ich auf den Gundam setzen. Honda vs. Gundam. Ginge es nicht um Forza Horizon 6, würde ich auf den Gundam setzen.

Dass Forza Horizon 6 sich nicht so ganz ernst nimmt, sollte jedem Fan klar sein. Die Horizon-Serie war schon immer eher auf Spaß als auf Simulation ausgelegt – für Letzteres gibt es schließlich die Motorsport-Reihe.

Das zeigt sich vor allem in den Showcase-Events, die euch gegen besondere Gegner antreten lassen, auf die ihr vielleicht sonst nicht in klassischen Rennspielen trefft. Und dass diese mit dem neuen Japan-Setting ziemlich abgefahren werden könnten, ließ sich schon erahnen.

Video starten 13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Honda gegen Mech

So zum Beispiel in einem Showcase, auf das ihr schon recht früh im Spiel trefft. Das Rennen trägt den Namen "Mech My Day“ und spielt mit Japans Liebe für riesige Anime-Roboter.

Ihr sitzt dabei in einem Honda Acura und rast durch die Straßen, während neben euch der gewaltige Mech Chaser Zero komplette Straßen und Brücken zerlegt.

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Der Roboter erinnert dabei stark an Designs aus Mobile Suit Gundam und wird richtig klasse in Szene gesetzt – Zeitlupeneffekte und Superhelden-Landung inklusive.

Bereits in Forza Horizon 5 tretet ihr gegen Flugzeuge, Züge, Jetskis oder Heißluftballons an. Forza Horizon 6 dreht die Eskalation jetzt einfach noch etwas weiter auf.

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Forza macht etwas aus dem Setting

Forza Horizon 6 scheint sein neues Japan-Setting also voll auszunutzen und damit auch die Showcases nochmal etwas interessanter zu gestalten.

Gerade die Spielwelt profitiert massiv vom neuen Setting. Entwickler Playground Games hat das Feeling der Küsten, Wälder und Städte Japans perfekt eingefangen, sodass die Rennen gleich viel mehr Spaß machen.

Nach dem Gundam würden wir uns inzwischen aber auch über Godzilla nicht mehr wundern, der uns plötzlich durch einen blühenden Kirschblütenhain jagt.

Welches war bisher euer Lieblings-Showcase aus der Forza-Horizon-Reihe?

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Release: 19.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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