Der Preis für den Steam Machine-Controller wurde geleakt - und er ist teurer als ein DualSense

So sieht der Controller aus (Bildquelle: Valve, YouTube)

Seit der Ankündigung der Steam Machine fiebern viele Spieler*innen der Valve-Konsole entgegen. Bisher hat der Hersteller aber weder den Release-Termin, noch einen Preis verraten. Eine erste inoffizielle Info zu zugehöriger Hardware gibt es jedoch nun via Leak. Ein Video hat verraten, was der zugehörige Controller angeblich kosten soll.

6:16 Steam Machine: Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille

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Das soll der Steam Machine-Controller laut Leak kosten

Angeblich soll das Game Pad 100 Dollar kosten, was umgerechnet ungefähr 85 Euro entspricht. Zum Vergleich: Damit liegt der Controller ein wenig über dem Standard Wireless DualSense. Der wird aktuell in der Regel für rund 70 bis 80 Euro oder auch mal etwas günstiger angeboten.

Der Switch 2 Pro Controller wird auf Amazon aktuell beispielsweise für 70 Euro angeboten, die UVP sowie der Preis im Nintendo-Store liegt aber bei 90 Euro und somit sogar über dem geleakten Preis des Steam Machine-Controllers.

Wo kommt der Leak her und wie seriös ist er? Laut Bericht des Magazin Vice hat ein Tech-YouTuber bei seinem Review das Embargo gebrochen und dieses zu früh live gestellt. In diesem wurde dann auch der Preis für das Pad verraten. Das Video wurde dann direkt wieder gelöscht, aber nicht, bevor Personen es gespeichert und sogar erneut veröffentlicht hatten.

Sollte es sich um ein echtes Video handeln, was erst mal realistisch wirkt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der YouTuber den echten Preis kennt. Zudem wirkt dieser auch durchaus glaubwürdig. Trotzdem solltet ihr die Info wie immer mit Vorsicht genießen, bis es offizielle Ansagen gibt.

Was bedeutet der Preis für die Steam Machine? Das ist immer noch schwer zu sagen, aber der ganz große Schock für alle, die auf den PC-Konsolen-Hybrid warten, ist diese Info auf jeden Fall nicht. Aufgrund der Hardware-, beziehungsweise Ram-Krise und der Verschiebung des Release' befürchten aktuell viele, dass der Preis für die Steam Machine explodieren könnte.

Daran kann der Preis für das Pad zwar auch nicht rütteln, aber für sich genommen wirkt dieser erst einmal ziemlich vernünftig für das, was der Controller kann. Zudem ist natürlich auch noch zu bedenken, dass die Steam Machine vielmehr Nischenprodukt ist als eine PS5 und Valve sicher mit wesentlich kleineren Stückzahlen rechnen und ganz anders kalkulieren muss.

Was sagt ihr zu dem geleakten Preis? Ist er höher oder niedriger als ihr erwartet habt und wartet ihr noch sehnsüchtig auf neue Infos?