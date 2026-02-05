Wegen Ram-Krise: Steam Machine erscheint laut Valve später und wird wohl teurer als zunächst geplant

Valve hat vor wenigen Stunden ein Update zur Markteinführung der Steam Machine gegeben.

Wann erscheint sie, wie teuer wird sie und kommt Half-Life 3 zum Release auf die Steam Machine? Zumindest zu zwei der offenen Fragen hat sich Valve jüngst in einem Blog-Post geäußert und leider keine allzu guten Nachrichten geteilt.

Demnach erscheint der kompakte PC fürs Wohnzimmer später und wird aller Voraussicht nach teurer als zunächst geplant.

Neuer Release-Zeitraum der Steam Machine

Sollten die Steam Machine, der neue Steam Controller und das neue kabellose VR-Headset Steam Frame zunächst im ersten Quartal 2026 erscheinen, wurde die geplante Markteinführung jetzt auf das 1. Halbjahr 2026 erweitert. Dazu Valve:

"Unser Ziel ist nach wie vor, die Geräte in der ersten Jahreshälfte auf den Markt zu bringen. Der genaue Zeitpunkt und die Preisgestaltung stehen jedoch bisher nicht endgültig fest und können sich den Umständen entsprechend noch ändern."

6:16 Steam-Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille

Autoplay

Valve muss Preis der Steam Machine überdenken

Wie Valve ebenfalls schreibt, sollte der Release der neuen Hardware, aber auch die Preise zum jetzigen Zeitpunkt bereits enthüllt sein. Aufgrund der anhaltenden RAM-Krise wurde daraus jedoch nichts:

"Wie viele andere Hersteller der Branche ist jedoch auch Valve von den aktuellen globalen Engpässen bezüglich der Verfügbarkeit von Speicherkomponenten betroffen."

Mehr zum Thema Wie viel kostet RAM heute? Aktuelle Preise für Arbeitsspeicher in der Übersicht von Chris Werian

"Aufgrund dessen und der damit verbundenen steigenden Preise müssen wir unsere Preisgestaltung und Markteinführungspläne insbesondere in Bezug auf Steam Machine und Steam Frame überarbeiten."

Bedeutet für euch, dass ihr bei der Steam Machine aller Voraussicht nach mit einem höheren Preis rechnen solltet. Waren Tech-Experten zur Ankündigung von 500 bis maximal 600 Euro ausgegangen, deuten aktuelle Leaks darauf hin, dass sich die Preisspanne für die unterschiedlichen Modelle zwischen 800 und 900 Euro bewegt.

Hintergrund der anhaltenden RAM-Krise

Kurzgefasst sorgt seit Monaten hauptsächlich der anhaltende KI-Boom dafür, dass die Preise für Arbeitsspeicher massiv in die Höhe schießen. Um komplexe KI-Berechnungen durchzuführen, werden Unmengen an RAM benötigt.

Hinzu kommt, dass führende Speicherhersteller wie Samsung, Micron und SK Hynix ihre Fertigung auf KI-Firmen konzentrieren, wodurch ein enormer Engpass im Endverbraucher-Sektor entsteht.

Seid ihr weiter an der Steam Machine interessiert oder steigt ihr bei höheren Preisen zunächst aus?